Metfjöldi gesta tvo daga í röð Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 23:18 Hátt í fjögur þúsund manns lögðu leið sína í Hlíðarfjall á Akureyri í dag. Vísir/Tryggvi Um 3.400 manns lögðu leið sína í Hlíðarfjall í Akureyri í dag og nánast jafnmargir í gær. Stjórnendur telja aðsóknina þá mestu frá upphafi talninga og reikna með að helgin verði sú stærsta í sögu skíðasvæðisins. Frá þessu er greint á Facebook-síðu Hlíðarfjalls. Skömmu eftir opnun svæðisins í morgun náði bílaröðin að fjallinu nánast niður í byggð. Lögregla brá á það ráð að loka veginum tímabundið meðan mest lét. Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður skíðasvæðisins beindi þeim tilmælum til sveitarfélaganna að skipuleggja ekki öll vetrarfrí í grunnskólum á sama tíma. „Þrátt fyrir erfiða umferð uppeftir í morgun þá gekk allt nokkuð smurt í fjallinu sjálfu og var ekki annað að sjá en að gestir hafi skemmt sér vel í blíðunni,“ segir í færslu á samfélagsmiðlum Hlíðarfjalls. Skíðasvæði Akureyri Mest lesið Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Innlent Svaraði tolladóminum með því að leggja toll Erlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Innlent Fleiri fréttir Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Rannsaka tilefnislausa líkamsárás í miðbænum Sjá meira