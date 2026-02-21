Innlent

Metfjöldi gesta tvo daga í röð

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Hátt í fjögur þúsund manns lögðu leið sína í Hlíðarfjall á Akureyri í dag.
Hátt í fjögur þúsund manns lögðu leið sína í Hlíðarfjall á Akureyri í dag.

Um 3.400 manns lögðu leið sína í Hlíðarfjall í Akureyri í dag og nánast jafnmargir í gær. Stjórnendur telja aðsóknina þá mestu frá upphafi talninga og reikna með að helgin verði sú stærsta í sögu skíðasvæðisins.

Frá þessu er greint á Facebook-síðu Hlíðarfjalls. Skömmu eftir opnun svæðisins í morgun náði bílaröðin að fjallinu nánast niður í byggð. Lögregla brá á það ráð að loka veginum tímabundið meðan mest lét. 

Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður skíðasvæðisins beindi þeim tilmælum til sveitarfélaganna að skipuleggja ekki öll vetrarfrí í grunnskólum á sama tíma. 

„Þrátt fyrir erfiða umferð uppeftir í morgun þá gekk allt nokkuð smurt í fjallinu sjálfu og var ekki annað að sjá en að gestir hafi skemmt sér vel í blíðunni,“ segir í færslu á samfélagsmiðlum Hlíðarfjalls. 

Skíðasvæði Akureyri

