„Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að" Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar 21. febrúar 2026 20:09 Svo heppilega vildi til að Hákon Þór Kristinsson, fjórtán ára, var heima vegna starfsdags og fljótur að hugsa þegar eldur kviknaði á heimili hans í gær. Aðsend Unglingspiltur kom í veg fyrir stórtjón þegar eldur kviknaði í rafmagnstöflu á heimili hans í Selási gær. Móðir hans segir atvikið hafa vakið hana til umhugsunar um hve gríðarmikilvægar eldvarnir á heimilum eru. Hinn fjórtán ára gamli Hákon Þór Kristinsson vaknaði á heimili sínu við Selás, nærri Hellu, í gær við að reykskynjari á heimilinu var farinn í gang. Á hefðbundnum föstudegi hefði hann verið í skólanum um þetta leyti en vegna starfsdags vildi svo heppilega til að hann var í fríi. Við nánari athugun kom í ljós að eldur hafði kviknað í rafmagnstöflunni í þvottahúsinu á neðri hæð timburhússins. „Tekur leiðtogann á þetta" „Þegar hann labbar inn [í þvottahúsið] þá er eldurinn kominn að dyrunum," segir Birna Sólveig Kristjónsdóttir, móðir Hákonar, í samtali við fréttastofu, en DV greindi fyrst frá. „Hann slekkur eldinn með slökkvitækinu, spreyjar bara út í eldinn," segir Birna. Um fimm mínútum síðar mætti Birna heim en þá hafði Hákon þegar hringt á slökkviliðið, sem er að sögn hennar um fjörutíu mínútur á leiðinni. Inni í þvottahúsinu var hundur í búri sem Hákon vissi ekki af. Hún hafi rokið inn í svartan reykinn til að sækja hundinn, sem kom heill úr herlegheitunum en var skoðaður af dýralækni til vonar og vara. Birna segir atvikið hafa farið mun betur en á horfðist. „Ég held hann hafi ekki fattað hann fór rétt að. Þegar ég kem þá tekur hann meira að segja bara stjórnina, segir: „Nei mamma, við eigum að vera úti." Hann tekur bara leiðtogann á þetta, slekkur eldinn, hringir á neyðarlínuna og rekur mömmu sína út þegar hún kemur á svæðið," segir Birna og hlær. Brýnir mikilvægi eldvarna Nokkuð tjón varð af brunanum, rafmagnstaflan eyðilagðist auk pípulagna, hitatúpa og inntaks fyrir vatn og rafmagn. Þá eyðilögðust þvottavél og þurrkari. Birna segir önnur verðmæti þó hafa sloppið. Hún álitur fjölskylduna mjög heppna, bæði fyrir þær sakir að eldvarnir voru í lagi á heimilinu og að atvikið hafi borið upp á starfsdegi í grunnskóla Hákonar. „Þetta vakti mann vel til umhugsunar um hvað það skiptir miklu máli að hafa reykskynjara sem er í lagi og slökkvitæki," segir Birna. Slökkvilið Rangárþing ytra