Reykur sást á flug­vallar­svæðinu

Eiður Þór Árnason skrifar
Ljósmyndin var tekin við Reykjavíkurflugvöll á tíunda tímanum í dag.
Minniháttar sinueldur kviknaði á Reykjavíkurflugvelli á ellefta tímanum og sást reykur stíga upp frá flugvallarsvæðinu. Búið er að slökkva eldinn en minnst fjórir sinueldar hafa komið upp á höfuðborgarsvæðinu á innan við sólarhring.

Varðstjóri hjá slökkviliðinu segir flugvallarstarfsmenn hafa mætt fyrstir á vettvang en slökkviliðsmenn voru að sinna öðru útkalli í næsta nágrenni og gerðu sér ferð á flugvöllinn. Starfsmenn Reykjavíkurflugvallar hafi öllum líkindum náð tökum á eldinum. 

„Það er búið að slökkva þetta og þetta var algjörlega minniháttar,“ segir Stefán Kristinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins í samtali við fréttastofu.

Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins slökkti tvo sinubruna í Reykjavík og Garðabæ í nótt til viðbótar við eld sem logaði lengi í Hvalfirði.  

Fréttin er í vinnslu.

