Þrír sinu­eldar á innan við sólar­hring

Eiður Þór Árnason skrifar
Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út tvisvar í nótt vegna sinuelda.
Tveir sinueldar komu upp á höfuðborgarsvæðinu á öðrum tímanum í nótt en greiðlega gekk að slökkva eldana. Annar þeirra kviknaði í Norðlingaholti í Reykjavík og náði yfir um fimm hundruð metra langt svæði. Tveir dælubílar voru sendir á staðinn sem slökktu eldinn frá sitt hvorum enda.

Hinn sinueldurinn logaði við Vífilsstaðavatn í Garðabæ en var minni að umfangi. Þetta segir Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu en mbl.is greindi fyrst frá

Sinueldur kom upp í Hvalfirði um hálf þrjú í gærdag og hefur slökkviliðið því sinnt þremur slíkum á innan við sólarhring. Þar barst eldur í heyrúllur á landi Mela á Kjalarnesi og kláraðist slökkvistarf ekki fyrr en rétt um miðnætti. 

„Rúllurnar eru leiðinlegar,“ segir Steinþór. „Þeir voru heillengi að brasa í því.“ Alltaf sé hætta á sinueldum þegar gróður sé þurr, óháð árstíma.

Eftirfarandi myndband náðist af sinueldinum í Hvalfirði í gær.

Fréttin hefur verið uppfærð.

