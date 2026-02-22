Þrír sinueldar á innan við sólarhring Eiður Þór Árnason skrifar 22. febrúar 2026 07:31 Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins var kallað út tvisvar í nótt vegna sinuelda. Vísir/vilhelm Tveir sinueldar komu upp á höfuðborgarsvæðinu á öðrum tímanum í nótt en greiðlega gekk að slökkva eldana. Annar þeirra kviknaði í Norðlingaholti í Reykjavík og náði yfir um fimm hundruð metra langt svæði. Tveir dælubílar voru sendir á staðinn sem slökktu eldinn frá sitt hvorum enda. Hinn sinueldurinn logaði við Vífilsstaðavatn í Garðabæ en var minni að umfangi. Þetta segir Steinþór Darri Þorsteinsson, varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, í samtali við fréttastofu en mbl.is greindi fyrst frá. Sinueldur kom upp í Hvalfirði um hálf þrjú í gærdag og hefur slökkviliðið því sinnt þremur slíkum á innan við sólarhring. Þar barst eldur í heyrúllur á landi Mela á Kjalarnesi og kláraðist slökkvistarf ekki fyrr en rétt um miðnætti. „Rúllurnar eru leiðinlegar,“ segir Steinþór. „Þeir voru heillengi að brasa í því.“ Alltaf sé hætta á sinueldum þegar gróður sé þurr, óháð árstíma. Eftirfarandi myndband náðist af sinueldinum í Hvalfirði í gær. Fréttin hefur verið uppfærð. Slökkvilið Reykjavík Garðabær Mest lesið Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Metfjöldi gesta tvo daga í röð Innlent Íranir mótmæla á ný Erlent Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Innlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Innlent Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Erlent Fleiri fréttir Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Dæmd fyrir að slasa farþega þegar hún sofnaði undir stýri rútu Leita vitna að atviki í Bolungarvíkurgöngum Sjá meira