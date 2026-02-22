Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Eiður Þór Árnason skrifar 22. febrúar 2026 09:31 Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12. Vísir Stríðið í Úkraínu, framtíð Framsóknarflokksins, afbrotatengd tölfræði og staðan á tryggingamarkaði verður til umfjöllunar í Sprengisandi á Bylgjunni klukkan 10. Þar mun Kristján Kristjánsson venju samkvæmt fá til sín góða gesti. Fjögur ár eru nú liðin, nánast upp á dag, frá því að Rússar gerðu innrás í Úkraínu. Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra og Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, líta um öxl og velta fyrir sér þeim gríðarlegu áhrifum sem þetta hefur haft á heimsmálin. Fylgjast má með Sprengisandi í beinni útsendingu í spilaranum. Næst kemur Lilja Alfreðsdóttir, nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins, sem ræðir hvað hún ætlar sér sem formaður. Hún svarar því hvert hún vilji stefna með flokkinn sem nýtur afar lítils fylgis þessa dagana. Afbrotatengd tölfræði hefur verið notuð til að ýta undir ranghugmyndir um samfélög. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur ræðir þessa þróun og birtingarmyndir hennar. Neytendasamtökin lögðu nýverið fram ítarlega greinargerð um vankanta á íslenskum tryggingamarkaði. Breki Karlsson, formaður samtakanna, ræðir niðurstöðurnar og hvaða viðbrögð hann vill sjá við þeim. Sprengisandur Mest lesið Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir Innlent Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Innlent Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Innlent „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Innlent Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Innlent Metfjöldi gesta tvo daga í röð Innlent Íranir mótmæla á ný Erlent Hvöss austanátt fylgir alldjúpri lægð í dag Veður Minnst tólf farist í snjóflóðum á einum mánuði Erlent Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Innlent Fleiri fréttir Framtíð Framsóknar, afbrotatölfræði og vankantar á tryggingamarkaði Íslendingar gerðu það sem tröllunum mistókst Þrír sinueldar á innan við sólarhring Kerfið er vandamálið ef það styður ekki nýsköpun Metfjöldi gesta tvo daga í röð Vissu ekki að bíllinn hefði oltið fyrr en þær sáu myndir „Held hann hafi ekki fattað hvað hann fór rétt að“ Bíll við bíl undir Eyjafjöllum: „Þetta er allt í kaos“ Heitur matur í boði á ný Deilt um opnunartímann: „Sonur minn var hundfúll út í mig“ Sinueldur barst í heyrúllur í Hvalfirði Framboðslistinn tilbúinn í Fjarðabyggð Tryggingar lækki verulega verði ráðist í nauðsynlegar úrbætur Átta konur eru í slökkviliðum í Árnessýslu Svo margir á skíðum að lögreglan skarst í leikinn Lögreglan lokaði fyrir umferð í Hlíðarfjall Fjölgaði í flokknum vikurnar fyrir forvalið Skipti um akrein í tæka tíð þegar bíll ók á móti umferð Kjósa um sameiningu Árneshrepps og Kaldrananeshrepps Gagnrýnir að ekki séu settar strangari kröfur á verktaka Handtekinn fyrir að bakka ítrekað á hús Haraldur Sigurðsson – Halli – er látinn Spyr hvernig fólk muni ná endum saman Verkalýðsleiðtogar hjóla í Viðskiptaráð Einn leikskóli inn, annar út og starfsemin á flakki milli húsa „Ég held ég hafi migið í saltan sjó“ Skellur fyrir Trump „Helvítið“ breyttist í geggjaðan Austurríkisfíling Gaf spellvirkjunum bakkelsi eftir að lit var skvett á heimilið Setið um fjölskyldur félagsráðgjafa og börn þeirra áreitt Sjá meira