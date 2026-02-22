Innlent

Fram­tíð Fram­sóknar, af­brotatöl­fræði og van­kantar á trygginga­markaði

Eiður Þór Árnason skrifar
Kristján Kristjánsson stýrir Sprengisandi á Bylgjunni alla sunnudaga milli 10 og 12.
Stríðið í Úkraínu, framtíð Framsóknarflokksins, afbrotatengd tölfræði og staðan á tryggingamarkaði verður til umfjöllunar í Sprengisandi á Bylgjunni klukkan 10. Þar mun Kristján Kristjánsson venju samkvæmt fá til sín góða gesti. 

Fjögur ár eru nú liðin, nánast upp á dag, frá því að Rússar gerðu innrás í Úkraínu. Albert Jónsson, fyrrverandi sendiherra og Jón Ólafsson, prófessor við Háskóla Íslands, líta um öxl og velta fyrir sér þeim gríðarlegu áhrifum sem þetta hefur haft á heimsmálin. 

Næst kemur Lilja Alfreðsdóttir, nýkjörinn formaður Framsóknarflokksins, sem ræðir hvað hún ætlar sér sem formaður. Hún svarar því hvert hún vilji stefna með flokkinn sem nýtur afar lítils fylgis þessa dagana.

Afbrotatengd tölfræði hefur verið notuð til að ýta undir ranghugmyndir um samfélög. Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur ræðir þessa þróun og birtingarmyndir hennar.

Neytendasamtökin lögðu nýverið fram ítarlega greinargerð um vankanta á íslenskum tryggingamarkaði. Breki Karlsson, formaður samtakanna, ræðir niðurstöðurnar og hvaða viðbrögð hann vill sjá við þeim.

