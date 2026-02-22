Innlent

Rúta full af ferða­mönnum fór út af veginum

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Myndin er úr safni.
Rúta full að ferðamönnum rann út af veginum við Reynisfjall í morgun. Engin meiðsl voru á fólki.

Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, en mbl greindi fyrst frá.

Lögreglan og björgunarsveitir komu á vettvang á tólfta tímanum og aðstoðuðu fólkið við að komast út. Þau voru flutt á Vík í Mýrdal þar sem önnur rúta kemur og sækir þau.

Vegna veðuraðstæðna er ekki hægt að ná rútunni upp eins og stendur. 

Veistu meira um málið eða náðir ljósmyndum á vettvangi? Þú getur sent okkur fréttaskot hér.

Í gær var skafrenningur og blint svo á sjötta hundrað ökutækja voru föst undir Eyjafjöllum. Björgunarsveitir, lögreglan og bændur á svæðinu komu fólkinu til aðstoðar.

Einar segir aðstæðurnar betri en þó krefjandi á köflum. Hann mælir með, líkt og aðra daga, að ferðalangar taki mið af aðstæðum.

Mýrdalshreppur

