Rúta full af ferðamönnum fór út af veginum Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 22. febrúar 2026 13:41 Myndin er úr safni. Rúta full að ferðamönnum rann út af veginum við Reynisfjall í morgun. Engin meiðsl voru á fólki. Þetta staðfestir Einar Sigurjónsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, en mbl greindi fyrst frá. Lögreglan og björgunarsveitir komu á vettvang á tólfta tímanum og aðstoðuðu fólkið við að komast út. Þau voru flutt á Vík í Mýrdal þar sem önnur rúta kemur og sækir þau. Vegna veðuraðstæðna er ekki hægt að ná rútunni upp eins og stendur. Veistu meira um málið eða náðir ljósmyndum á vettvangi? Þú getur sent okkur fréttaskot hér. Í gær var skafrenningur og blint svo á sjötta hundrað ökutækja voru föst undir Eyjafjöllum. Björgunarsveitir, lögreglan og bændur á svæðinu komu fólkinu til aðstoðar. Einar segir aðstæðurnar betri en þó krefjandi á köflum. Hann mælir með, líkt og aðra daga, að ferðalangar taki mið af aðstæðum. Mýrdalshreppur