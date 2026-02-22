Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 19:01 Hlín Eiríksdóttir er komin á fulla ferð með Fiorentina. getty/Image Photo Agency Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Fiorentina annan leikinn í röð þegar Flórensliðið sigraði Sassuolo á heimavelli, 3-2, í ítölsku úrvalsdeildinni í dag. Leicester City lánaði Hlín til Fiorentina um síðustu mánaðamót og hún lék sinn þriðja leik fyrir ítalska liðið í dag. Fiorentina hefur nú unnið báða leikina með Hlín í byrjunarliðinu. Flórensliðið er í 6. sæti ítölsku deildarinnar með 24 stig, aðeins fjórum stigum frá 3. sætinu þar sem Juventus situr. Þrjú efstu lið deildarinnar komast í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili. Katla Tryggvadóttir sat allan tímann á varamannabekknum hjá Fiorentina en hin íslensk-norska Íris Ómarsdóttir kom inn á sem varamaður á 63. mínútu. Inter tapaði fyrir Roma, 0-1, í uppgjöri tveggja efstu liða deildarinnar. Rómverjar eru nú með sex stiga forskot á toppnum. Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir voru báðar í byrjunarliði Inter í dag. Ítalski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Enski boltinn „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Enski boltinn Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Fleiri fréttir Fyrsti deildarsigur Lille í rúma tvo mánuði Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunarliðinu Eze aftur í aðalhlutverki gegn Tottenham og Arsenal með fimm stiga forskot Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Sjá meira