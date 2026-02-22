Fótbolti

Fiorentina vann aftur með Hlín í byrjunar­liðinu

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Hlín Eiríksdóttir er komin á fulla ferð með Fiorentina.
Hlín Eiríksdóttir er komin á fulla ferð með Fiorentina. getty/Image Photo Agency

Hlín Eiríksdóttir var í byrjunarliði Fiorentina annan leikinn í röð þegar Flórensliðið sigraði Sassuolo á heimavelli, 3-2, í ítölsku úrvalsdeildinni í dag.

Leicester City lánaði Hlín til Fiorentina um síðustu mánaðamót og hún lék sinn þriðja leik fyrir ítalska liðið í dag.

Fiorentina hefur nú unnið báða leikina með Hlín í byrjunarliðinu. Flórensliðið er í 6. sæti ítölsku deildarinnar með 24 stig, aðeins fjórum stigum frá 3. sætinu þar sem Juventus situr. Þrjú efstu lið deildarinnar komast í Meistaradeild Evrópu á næsta tímabili.

Katla Tryggvadóttir sat allan tímann á varamannabekknum hjá Fiorentina en hin íslensk-norska Íris Ómarsdóttir kom inn á sem varamaður á 63. mínútu.

Inter tapaði fyrir Roma, 0-1, í uppgjöri tveggja efstu liða deildarinnar. Rómverjar eru nú með sex stiga forskot á toppnum.

Cecilía Rán Rúnarsdóttir og Karólína Lea Vilhjálmsdóttir voru báðar í byrjunarliði Inter í dag.

Ítalski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið