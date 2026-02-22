Fótbolti

Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjór­tán stiga for­skot

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Bayern München, lið Glódísar Perlu Viggósdóttur, hefur aðeins tapað tveimur stigum í þýsku úrvalsdeildinni á tímabilinu.
Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir stóð vaktina í vörn Bayern München sem vann öruggan sigur á Wolfsburg, 4-1, í leik tveggja efstu liða þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag.

Bayern er nú með fjórtán stiga forskot á Wolfsburg á toppnum. Bæjarar hafa unnið sautján af átján deildarleikjum sínum á tímabilinu og gert eitt jafntefli.

Wolfsburg leiddi í hálfleik eftir að Kessya Bussy skoraði á 16. mínútu. Í seinni hálfleik sýndi Bayern hins vegar mátt sinn og megin.

Jovana Damnjanovic skoraði tvö mörk á þremur mínútum snemma í seinni hálfleik og Georgia Stanway og Klara Buhl bættu svo við mörkum.

Glódís lék allan leikinn í vörn Bayern en hún er sem kunnugt er fyrirliði liðsins.

Bayern hefur orðið þýskur meistari þrjú ár í röð og allt bendir til þess að fjórði titillinn vinnist í vor.

Þýski boltinn

