Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 22. febrúar 2026 17:27 Bayern München, lið Glódísar Perlu Viggósdóttur, hefur aðeins tapað tveimur stigum í þýsku úrvalsdeildinni á tímabilinu. getty/Harry Langer Landsliðsfyrirliðinn Glódís Perla Viggósdóttir stóð vaktina í vörn Bayern München sem vann öruggan sigur á Wolfsburg, 4-1, í leik tveggja efstu liða þýsku úrvalsdeildarinnar í fótbolta í dag. Bayern er nú með fjórtán stiga forskot á Wolfsburg á toppnum. Bæjarar hafa unnið sautján af átján deildarleikjum sínum á tímabilinu og gert eitt jafntefli. Wolfsburg leiddi í hálfleik eftir að Kessya Bussy skoraði á 16. mínútu. Í seinni hálfleik sýndi Bayern hins vegar mátt sinn og megin. Jovana Damnjanovic skoraði tvö mörk á þremur mínútum snemma í seinni hálfleik og Georgia Stanway og Klara Buhl bættu svo við mörkum. Glódís lék allan leikinn í vörn Bayern en hún er sem kunnugt er fyrirliði liðsins. Bayern hefur orðið þýskur meistari þrjú ár í röð og allt bendir til þess að fjórði titillinn vinnist í vor. Þýski boltinn Mest lesið Var rekinn en hefndi sín: „Hefði verið búið að berja hann í spað“ Körfubolti Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Enski boltinn „Mín mistök að hafa ekki komið Bjögga betur inn í mótið“ Handbolti Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Tottenham - Arsenal | Nýi stjórinn fær særða granna í stórleik Enski boltinn Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Enski boltinn Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Furðufréttir Vetrarólympíuleikanna: Framhjáhald, stóra typpamálið og skemmdar medalíur Sport Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Enski boltinn Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Fleiri fréttir Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Glódís og stöllur unnu toppslaginn og eru með fjórtán stiga forskot Barcelona nýtti sér mistök Real Madrid og skaust á toppinn Sverrir Ingi leiddi sitt lið til sigurs Fagnaði fyrir framan sótilla stuðningsmenn Dramatískt flautumark tryggði Liverpool mikilvægan sigur Tottenham - Arsenal | Nýi stjórinn fær særða granna í stórleik Alfons stóð vaktina frábærlega í stórsigri Kristian Nökkvi hetja Twente Íslensk markaveisla í sigri Kristianstad Mikael Egill og Messías stóðu fyrir sínu í sigri Kokteilar á línuna: Guardiola vill að sínir menn drekki vel og njóti Mörkin úr enska boltanum: Eitt flottasta mark tímabilsins, dramatík og dýrmætur sigur City Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Sjá meira