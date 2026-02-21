Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu

Orri Steinn Óskarsson skoraði tvennu þegar Real Sociedad gerði 3-3 jafntefli gegn Real Oviedo í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag. Það trylltist allt í Doc Zone á Sýn Sport þegar Orri seinna mark sitt sem virtist vera að tryggja Sociedad sigur en Eric Bailly, fyrrverandi leikmaður Manchester United náði að skora jöfnunarmark fyrir Oviedo undir lok leiks.
Orri byrjaði á varamannabekknum hjá Real Sociedad sem lenti í kröppum dansi fljótlega í seinni hálfleik þegar að gestirnir í botnliði Real Oviedo skoruðu tvö mörk með skömmu millibili og komu sér í stöðuna 0-2.
Það var þá sem Orra var skipt inn á til þess að reyna koma Real Sociedad aftur inn í leikinn og það gerði hann.
Tíu mínútum eftir að Orri kom inn á var íslenski landsliðsfyrirliðinn búinn að minnka muninn fyrir Sociedad með þrumuskalla eftir stoðsendingu Sergio Gomez. 2-1.
Leikmenn Sociedad hömruðu járnið á meðan það var heitt og á 87.mínútu skoraði Króatinn Duje Caleta-Car og jafnaði metin fyrir heimamenn, 2-2.
Þegar að venjulegur leiktími var að renna sitt skeið var röðin aftur kominn að Orra sem skoraði sitt annað mark í leiknum eftir stoðsendingu frá Goncalo Guedes og Sociedad yfir 3-2.
Það ætlaði allt um koll að keyra í stúdíói Sýn Sport þar sem DocZone var í gangi í umsjón Hjörvars Hafliðasonar þegar að Orri skoraði þriðja mark Sociedad en lið hans var þó ekki lengi í paradís.
Þegar komið var fram í uppbótartíma jafnaði Eric Bailly metin fyrir Real Oviedo með skalla eftir hornspyrnu Santi Cazorla og fór svo að leiknum lauk með 3-3 jafntefli. Afar svekkjandi fyrir Orra og liðsfélaga hans.
Real Sociedad vermir nú 9.sæti deildarinnar og er þar með 32 stig eftir tuttugu og fimm leiki. Orri hefur verið að koma til baka eftir krefjandi meiðsli og hefur nú skorað fimm mörk á yfirstandandi tímabili í þeim tólf leikjum sem hann hefur komið við sögu í.
