Fótbolti

Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna

Sindri Sverrisson skrifar
Leikmenn ærðust af fögnuði eftir að hafa slegið enska landsliðið út í 16-liða úrslitunum í Nice.
Leikmenn ærðust af fögnuði eftir að hafa slegið enska landsliðið út í 16-liða úrslitunum í Nice. VÍSIR/VILHELM

Það var stanslaus þjóðhátíð Íslendinga vikum saman í Frakklandi sumarið 2016, þegar karlalandsliðið í fótbolta vann eitt allra mesta íþróttaafrek Íslandssögunnar.

Ljósmyndarinn Vilhelm Gunnarsson fylgdi íslenska landsliðinu eftir á Evrópumótinu 2016 og myndaði bæði leikmenn og stuðningsmenn sem vöktu ekki síður heimsathygli. Hér að neðan má sjá nokkrar af hans bestu myndum frá mótinu.

Ísland hóf Evrópumótið á jafntefli við Portúgal, með Cristiano Ronaldo innanborðs, gerði einnig jafntefli við Ungverjaland og vann svo ævintýralegan sigur gegn Austurríki, með sigurmarki Arnórs Ingva Traustasonar í blálokin. Þá tók við ógleymanlegur leikur við England í 16-liða úrslitum þar sem Ísland fagnaði sigri, áður en ævintýrinu lauk svo með tapi gegn gestgjöfunum í París.

Birkir Bjarnason gerði fyrsta mark íslenska karlalandsliðsins í úrslitum á stórmóti, þegar hann skoraði í 1-1 jafnteflinu við Portúgal. Hann hefur nú kvatt landsliðið sem sá leikjahæsti í sögunni.VÍSIR/VILHELM

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu var ekki talið líklegt til stórafreka á EM í Frakklandi enda hafði aldrei svona fámenn þjóð komist í úrslit á stórmóti í kanttspyrnu karla. Liðið komst þó alla leið í átta liða úrslitin. Hér slaka leikmenn á, á hóteli sínu fyrir fyrsta leikinn sem var 1-1 jafntefli gegn Portúgal.VÍSIR/VILHELM

Jón Daði Böðvarsson tekur hjóhestaspyrnu í leik gegn Ungverjalandi sem endaði 1-1.VÍSIR/VILHELM

Víkingaklappið ógurlega vakti mikla athygli um allan heim. Erlendir fjölmiðlar fjölluðu margir um klappið og tilurð þess.VÍSIR/VILHELM

Jón Daði Böðvarsson fagnar marki sínu í 2-1 sigrinum á Austurríki.VÍSIR/VILHELM

Menn fögnuðu ákaft eftir sigurinn ævintýralega gegn Austurríki sem tryggði Ísland inn í 16-liða úrslitin.VÍSIR/VILHELM

Hannes Halldórsson markvörður með fánann á lofti eftir 2-1 sigurinn gegn Austurríki, þegar sæti í 16 liða úrslitum var í höfn.VÍSIR/VILHELM

Um tíu þúsund íslendingar voru á hverjum hinna fimm leikja Íslands á Evrópumótinu í knattspyrnu í Frakklandi. Bæði íslenska liðið og áhorfendur ekki síður vöktu gríðarlega athygli.VÍSIR/VILHELM

Kolbeinn Sigþórsson fagnar marki sínu gegn Englendingum en enskir stuðningsmenn fórna höndum.VÍSIR/VILHELM

Aron Einar Gunnarsson reif sig úr að ofan eftir að hafa hent enska landsliðinu út af EM.VÍSIR/VILHELM

Leikmenn fögnuðu vel eftir sigurinn gegn Englandi rétt eins og öll íslenska þjóðin.VÍSIR/VILHELM

Gleðin var allsráðandi hjá stuðningmönnum hvort sem var í stúkunni eða á torgum borganna sem spilað var í.VÍSIR/VILHELM

Ævintýrið tók enda í París, með tapi gegn Frökkum í 8-liða úrslitum.

Fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson smellti af fjölskyldumynd eftir tapið gegn Frökkum. Óhætt er að segja að ljósmyndarar margra miðla hafi sýnt því áhuga.VÍSIR/VILHELM

Ævintýrið búið. Liðið tók hópfund úti á velli eftir tapið gegn gestgjöfum Frakka í París í átta liða úrslitum.VÍSIR/VILHELM
