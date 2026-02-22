Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna Sindri Sverrisson skrifar 22. febrúar 2026 09:03 Leikmenn ærðust af fögnuði eftir að hafa slegið enska landsliðið út í 16-liða úrslitunum í Nice. VÍSIR/VILHELM Það var stanslaus þjóðhátíð Íslendinga vikum saman í Frakklandi sumarið 2016, þegar karlalandsliðið í fótbolta vann eitt allra mesta íþróttaafrek Íslandssögunnar. Ljósmyndarinn Vilhelm Gunnarsson fylgdi íslenska landsliðinu eftir á Evrópumótinu 2016 og myndaði bæði leikmenn og stuðningsmenn sem vöktu ekki síður heimsathygli. Hér að neðan má sjá nokkrar af hans bestu myndum frá mótinu. Ísland hóf Evrópumótið á jafntefli við Portúgal, með Cristiano Ronaldo innanborðs, gerði einnig jafntefli við Ungverjaland og vann svo ævintýralegan sigur gegn Austurríki, með sigurmarki Arnórs Ingva Traustasonar í blálokin. Þá tók við ógleymanlegur leikur við England í 16-liða úrslitum þar sem Ísland fagnaði sigri, áður en ævintýrinu lauk svo með tapi gegn gestgjöfunum í París. Birkir Bjarnason gerði fyrsta mark íslenska karlalandsliðsins í úrslitum á stórmóti, þegar hann skoraði í 1-1 jafnteflinu við Portúgal. Hann hefur nú kvatt landsliðið sem sá leikjahæsti í sögunni.VÍSIR/VILHELM Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu var ekki talið líklegt til stórafreka á EM í Frakklandi enda hafði aldrei svona fámenn þjóð komist í úrslit á stórmóti í kanttspyrnu karla. Liðið komst þó alla leið í átta liða úrslitin. Hér slaka leikmenn á, á hóteli sínu fyrir fyrsta leikinn sem var 1-1 jafntefli gegn Portúgal.VÍSIR/VILHELM Jón Daði Böðvarsson tekur hjóhestaspyrnu í leik gegn Ungverjalandi sem endaði 1-1.VÍSIR/VILHELM Víkingaklappið ógurlega vakti mikla athygli um allan heim. Erlendir fjölmiðlar fjölluðu margir um klappið og tilurð þess.VÍSIR/VILHELM Jón Daði Böðvarsson fagnar marki sínu í 2-1 sigrinum á Austurríki.VÍSIR/VILHELM Menn fögnuðu ákaft eftir sigurinn ævintýralega gegn Austurríki sem tryggði Ísland inn í 16-liða úrslitin.VÍSIR/VILHELM Hannes Halldórsson markvörður með fánann á lofti eftir 2-1 sigurinn gegn Austurríki, þegar sæti í 16 liða úrslitum var í höfn.VÍSIR/VILHELM Um tíu þúsund íslendingar voru á hverjum hinna fimm leikja Íslands á Evrópumótinu í knattspyrnu í Frakklandi. Bæði íslenska liðið og áhorfendur ekki síður vöktu gríðarlega athygli.VÍSIR/VILHELM Kolbeinn Sigþórsson fagnar marki sínu gegn Englendingum en enskir stuðningsmenn fórna höndum.VÍSIR/VILHELM Aron Einar Gunnarsson reif sig úr að ofan eftir að hafa hent enska landsliðinu út af EM.VÍSIR/VILHELM Leikmenn fögnuðu vel eftir sigurinn gegn Englandi rétt eins og öll íslenska þjóðin.VÍSIR/VILHELM Gleðin var allsráðandi hjá stuðningmönnum hvort sem var í stúkunni eða á torgum borganna sem spilað var í.VÍSIR/VILHELM Ævintýrið tók enda í París, með tapi gegn Frökkum í 8-liða úrslitum. Fyrirliðinn Aron Einar Gunnarsson smellti af fjölskyldumynd eftir tapið gegn Frökkum. Óhætt er að segja að ljósmyndarar margra miðla hafi sýnt því áhuga.VÍSIR/VILHELM Ævintýrið búið. Liðið tók hópfund úti á velli eftir tapið gegn gestgjöfum Frakka í París í átta liða úrslitum.VÍSIR/VILHELM Einu sinni var... Myndasögur Vilhelms Ljósmyndun EM 2016 í Frakklandi Tengdar fréttir Dimmt um hábjartan dag Í maí 2011 gaus í einu virkasta eldfjallakerfi landsins sem liggur undir Vatnajökli. Gosið hófst að kvöldi 21. maí og reyndist það öflugasta í Grímsvötnum í um hundrað ár. Gosmökkurinn reis hratt upp í um 20 kílómetra hæð, sást víða að og breiddist út yfir stóran hluta landsins á skömmum tíma. 15. febrúar 2026 09:01 Tímabilið sem flestir vilja gleyma Þegar Covid-faraldurinn gekk yfir Ísland vorið 2020 breyttist samfélagið nánast á einni nóttu. Dagarnir urðu óvenju hljóðir, göturnar tómar og orð eins og „smitrakning“, „sóttarvarnir“ og „tveggja metra regla“ færðust skyndilega inn í daglegt tal. Það var eins og öll þjóðin hefði verið sett í sameiginlegt tilraunaverkefni sem enginn hafði skráð sig í. 8. febrúar 2026 09:01 Dagurinn þegar Bessastaðatjörn varð vettvangur harmleiks Í desember 2014 varð mikið áfall innan hestamannahreyfingarinnar þegar tólf hestar fundust drukknaðir í Bessastaðatjörn á Álftanesi. Hrossin höfðu verið í haustbeit á Bessastaðanesinu á vegum Hestamannafélagsins Sóta og Íshesta, og þegar smalað var eftir óveður kom í ljós að óvenju mörg dýr vantaði. Í kjölfarið var farið að leita og þá kom í ljós hið versta: hrossin höfðu farið út á ísinn einhvern síðustu daga, ísinn gefið eftir og þau farið undir. 25. janúar 2026 10:00 Stærsta stund strákanna okkar Strákarnir okkar standa í ströngu á EM karla í handbolta þessa dagana. Stærsta stund liðsins hingað til er án vafa þegar liðið vann Ólympíusilfrið í Peking 2008, enda ein minnisverðustu tíðindi í sögu íslenska lýðveldisins, svo notuð séu orð Ólafs Ragnars Grímssonar, þáverandi forseta. 18. janúar 2026 09:02 Mest lesið Búin í aðgerð og ber sig vel eftir að hafa fengið skauta í augað Sport Missti tilfinninguna í fingrunum eftir bræðiskastið á HM Sport Púðurskot hjá Viggó og áfram gengur ekkert hjá Göppingen Handbolti Slær niður veggi í HSÍ eftir viðburðaríkan fyrsta mánuð í starfi Handbolti Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Fótbolti Dagskráin í dag: Tudor byrjar á Norður-Lundúnaslag Sport Enn lengist rúmlega aldar bið Breta eftir krullugulli Sport Fékk skauta í augað á Ólympíuleikunum Sport Bournemouth nálgast Evrópusætin Enski boltinn O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Enski boltinn Fleiri fréttir Þegar allir og amma þeirra fóru í EM-veisluna O'Reilly með tvennu og City andar ofan í hálsmál Arsenal Madrídingar fengu á sig sigurmark í uppbótartíma Bournemouth nálgast Evrópusætin Hornspyrnur Dimarcos gerðu gæfumuninn í sjöunda sigri Inter í röð Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Chelsea fór illa að ráði sínu gegn Burnley Tómas Bent og félagar með fimm stiga forskot í Skotlandi Íslenskir barir skoða næturopnun á stórleikjum HM Lærisveinar Fàbregas lögðu Juventus að velli Doc Zone: Trylltust af fögnuði er Orri bætti við öðru marki sínu Milner orðinn sá leikjahæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar Hildur lagði upp mark í stórsigri Madrid CFF Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir „Mér gæti ekki verið meira sama um stöðuna í ensku úrvalsdeildinni“ Á nærbuxunum úti í snjókomunni Fabregas segist ekki vera stoltur af framkomu sinni FIFA lofar að gefa Gazasvæðinu meira en sex milljarða króna Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“ Fimmti markalausi leikur Söndru í röð Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma KSÍ skilaði rúmum 32 milljónum í hagnað en býst við mun verri afkomu Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Segir að sænska ríkisstjórnin megi ekki verða eins og Spurs Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA Rooney vill halda Guardiola hjá City „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Sjá meira