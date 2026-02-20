Fimmti markalausi leikur Söndru í röð

Íslenska landsliðskonan Sandra María Jessen og félagar hennar í Köln töpuðu í kvöld á móti Union Berlin í þýsku kvennadeildinni.
Union Berlin var á heimavelli og vann leikinn 2-1. Köln náði að jafna metin í 1-1 á 67. mínútu en sigurmarkið kom tíu mínútum síðar. Eileen Campbell tryggði Berlínarliðinu öll þrjú stigin.
Dina Orschmann kom Union Berlin í 1-0 á 31. mínútu en Pauline Bremer jafnaði fyrir Köln.
Þetta var fjórði leikur Kölnarliðsins í röð án þess að vinna og enn fremur fimmti leikurinn í röð þar sem Sandra María nær ekki að skora. Köln hefur aðeins náð í eitt stig í síðustu fjórum deildarleikjum og situr nú í áttunda sæti deildarinnar. Union Berlin er í næsta sæti en eftir þennan sigur munar aðeins þremur stigum á liðunum.
Sandra María skoraði níu mörk í fjórtán deildarleikjum fyrir áramót en hefur enn ekki náð að skora á nýju ári.
Í þessum leik náði hún bara einu skoti og það hitti ekki markið.