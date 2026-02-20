Coutinho er hættur hjá uppeldisfélaginu: „Það er mjög sárt“

Brasilíska knattspyrnustjarnan Philippe Coutinho tilkynnti að hann sé að yfirgefa Vasco da Gama í heimalandinu.
Fyrrum leikmaður Liverpool var stórstjarna hjá enska úrvalsdeildarfélaginu en allt hefur gengið á afturfótunum síðan hann var keyptur fyrir risaupphæð til Barcelona.
Ákvörðunin kemur á Instagram eftir að hans eigin stuðningsmenn púuðu á hann í síðasta leik. Vasco da Gama er einnig uppeldisfélag Coutinhos.
Síðustu helgi var púið á þennan 33 ára leikmann af eigin stuðningsmönnum í leiknum gegn Volta Redonda.
Samkvæmt breska ríkisútvarpinu fór hann ekki aftur á varamannabekkinn til að fylgjast með restinni af leiknum.
„Á því augnabliki, á leiðinni í búningsklefann, fann ég og skildi að tími minn hjá félaginu væri á enda, og ég kom ekki aftur til að forgangsraða andlegri heilsu minni. Það er mjög sárt,“ skrifaði Philippe Coutinho á Instagram á fimmtudag.
Coutinho skrifar enn fremur að hann sé andlega þreyttur.
„Með þungu hjarta skil ég að tíminn er kominn til að stíga skref til baka og ljúka þessum kafla hjá Vasco,“ skrifaði Coutinho.
„Ég er þakklátur fyrir allt sem ég hef upplifað hér. Ég mun bera Vasco með mér að eilífu. Í brjóstinu. Í sögunni. Í lífinu,“ skrifaði Coutinho.
Vasco hefur ekki staðfest brotthvarf Coutinhos.
Coutinho, sem er 33 ára gamall, hefur spilað 81 leik og skorað 17 mörk fyrir Vasco síðan hann gekk aftur til liðs við félagið árið 2024.
Hann hóf feril sinn hjá Vasco áður en hann gekk til liðs við Inter Milan og fór síðar til Liverpool árið 2013.
Hann skoraði 54 mörk í 201 leik fyrir „Rauða herinn“ áður en hann gekk til liðs við Barcelona fyrir 142 milljónir punda árið 2018.
Hann lék síðar með Bayern München, Aston Villa og Al-Duhail áður en hann sneri aftur til Vasco.
„Ég valdi að snúa aftur til Vasco vegna þess að ég elska þetta félag. Ég elska allt sem Vasco táknar í lífi mínu,“ bætti Coutinho við.
„Að klæðast þessari treyju var ein mikilvægasta ákvörðun sem ég hef tekið. Og á hverri æfingu, í hverjum leik, gaf ég allt mitt. Alltaf!“
