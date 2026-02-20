Knattspyrnusamband Íslands hefur nú birt ársreikning fyrir árið 2025 og fjárhagsáætlun fyrir árið 2026 en sambandið skilaði tugum milljóna í hagnað á starfsárinu.
Rekstrarniðurstaða KSÍ á árinu 2025 eftir greiðslur til aðildarfélaga er hagnaður sem nemur 32.629.666 krónum eða næstum því 33 milljónum króna.
Rekstrartekjur KSÍ árið 2025 námu rúmlega 2,3 milljörðum króna. Það var þrettán prósent umfram áætlun, þar sem styrkir frá UEFA og FIFA vógu þyngst.
Rekstrargjöld voru 2,24 milljarðar króna, eða fjórtán prósentum yfir áætlun, þar sem kostnaður við lokamót Evrópumóts kvenna er helsti áhrifaþátturinn.
Rekstur Laugardalsvallar skilaði áfram tapi og hækkaði meðal annars vegna aukins kostnaðar við endurnýjun leikflatar Laugardalsvallar með nýju hybrid-grasi.
KSÍ vinnur nú að nýjum rekstrar- og þjónustusamningi við Reykjavíkurborg á vettvangi Þjóðarleikvangs ehf. og bindur KSÍ vonir við nýjan og endurbættan samning sem tekur mið af breyttum rekstrarforsendum Laugardalsvallar með tilkomu nýs hybrid-grass með undirhita, sem og aukins rekstrarkostnaðar á framkvæmdatíma.
Úthlutað var 107 milljónum króna til aðildarfélaga, auk framlags frá UEFA fyrir Club Youth Development.
Lögð var líka fram rekstraráætlun sem gerir ráð fyrir rúmlega tveggja milljóna króna hagnaði árið 2026. KSÍ hefur hingað til haft þau viðmið að skila til ársþings samþykktri fjárhagsáætlun með að lágmarki þrjátíu milljónum króna í hagnað.
Þessi niðurstaða um að skila áætlun 2026 með mjög litlum hagnaði kemur í kjölfar samvinnu og samráðs við hagaðila. Þær breytingar sem hafa orðið frá fyrra ári á tekjuhlið sambandsins eru eftirfarandi:
Tekjufærslur ákveðinna verkefna á vegum UEFA eru ekki lengur heimilar, þar sem umrædd verkefni verða hér eftir eignfærð.
A-landslið karla féll í C-deild Þjóðadeildar sem þýðir mun lægri tekjur til sambandsins.
Tekjur frá PUMA-styrktaraðilum sambandsins lækka vegna breytinga á nýjum samningi þar sem fastar greiðslur lækka en árangurstengdar greiðslur hækka á móti.
KSÍ hefur þess vegna þurft að leiðrétta þátttökugjöld móta og innheimta frekar samkvæmt heimildarákvæði í gildandi reglugerð um ferða- og uppihaldskostnað dómara.
Einnig hefur KSÍ farið í að skera niður landsliðsverkefni og skrifstofukostnað, auk þess að nýta þau tækifæri sem gefast til að hagræða almennt í öllum rekstrarþáttum sambandsins.
Handbært fé KSÍ 31. desember 2025 stóð í 492 milljónum króna. UEFA mælir með að knattspyrnusambönd séu með 20-40% af veltu sambandanna í lausafé, sem gerir 400 – 800 milljónir króna.
Það má lesa meira um ársreikninginn hér.