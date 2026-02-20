Innlent

Sig­ríður Björk og Jón Karl til Bessa­staða

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Nýtt fólk tekur nú til starfa á Bessastöðum. Myndin er úr safni.
Nýtt fólk tekur nú til starfa á Bessastöðum. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm

Sigríður Björk Gunnarsdóttir hefur verið ráðin fjármála- og rekstrarstjóri embættis Forseta Íslands. Ráðningarferli fyrir stöðu sérfræðings hjá embættinu er einnig lokið og var Jón Karl Helgason ráðinn í starfið.

Alls sóttu 52 um starf fjármála- og rekstrarstjóra embættisins en 103 um starf sérfræðings en umsóknarfrestur rann út 17. desember síðastliðinn. 

Umsækjendum var tilkynnt um miðjan janúar að vegna hins mikla fjölda umsækjenda hefði verið ákveðið að setja úrvinnslu vegna starfs fjármála- og rekstrarstjóra í forgang. Viðtöl væru hafin varðandi það starf.

Samkvæmt heimildum Vísis var umsækjendum tilkynnt um það fyrir viku að ráðið hefði verið í starfið. Sigríður Björk Gunnarsdóttir væri nýr fjármála- og rekstrarstjóri embættisins. 

Sigríður er með grunngráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og kennsluréttindi sem framhaldsskólakennari. Hún hefur starfað sem forstöðumaður rekstrardeildar Póst- og fjarskiptastofnunar, sinnt starfi framkvæmdastjóra rekstrarsviðs Samgöngustofu og starfar nú sem rekstrarstjóri Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands.

Ekki hefur enn verið tilkynnt um ráðningu Sigríðar Bjarkar opinberlega. Það kann að skýrast af því að kærufrestur umsækjenda telji þeir eitthvað athugavert við umsóknarferlið nemur tveimur vikum.

Tímabundin ráðning orðin varanleg

Jón Karl leysir af hólmi Árna Sigurjónsson sem lét af störfum í desember þegar hann var sjötugur. Starf sérfræðings er ný útfærsla á því starfi.

Jón Karl var ráðinn tímabundið í starfið í ágúst og hefur sinnt því síðan. Hann er doktor í samanburðarbókmenntum og hefur starfað hjá Háskóla Íslands meðal annars við íslenskukennslu.

Morgunblaðið greindi frá því í janúar að Jón Karl smellpassaði í starfið þegar borin væri saman reynsla hans og menntun við þær kröfur sem settar væru fram til umsækjenda í auglýsingunni. Jón Karl er meðal umsækjendanna 52.

Samkvæmt heimildum fréttastofu var ráðningarferlið fyrir sérfræðingsstöðuna nokkuð langt og strangt. Þeir umsækjendur sem komust lengst í ferlinu voru látnir vinna verkefni á dögunum sem sneri meðal annars að því að skrifa ræðu og undirbúa forseta fyrir samtal við leiðtoga annars ríkis.

Gæti fengið að ráða aðstoðarmann án auglýsingar

Þá er enn óráðið í starf aðstoðarmanns forseta Íslands. Því stöðugildi hefur verið haldið opnu frá því að staða Unu Sighvatsdóttur sem sérfræðings á skrifstofu forseta var lögð niður í fyrra. Una hætti störfum fyrir embættið.

Nokkrar breytingar gætu orðið á starfsmannamálum á Bessastöðum verði frumvarp forsætisráðherra sem nú er til meðferðar á Alþingi að lögum. Með því fengi forseti heimild til þess að ráða sér aðstoðarmann án auglýsingar á meðan hann situr í embætti.

Forseti Íslands Vistaskipti

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið