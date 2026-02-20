Sigríður Björk og Jón Karl til Bessastaða Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 20. febrúar 2026 14:06 Nýtt fólk tekur nú til starfa á Bessastöðum. Myndin er úr safni. Vísir/Vilhelm Sigríður Björk Gunnarsdóttir hefur verið ráðin fjármála- og rekstrarstjóri embættis Forseta Íslands. Ráðningarferli fyrir stöðu sérfræðings hjá embættinu er einnig lokið og var Jón Karl Helgason ráðinn í starfið. Alls sóttu 52 um starf fjármála- og rekstrarstjóra embættisins en 103 um starf sérfræðings en umsóknarfrestur rann út 17. desember síðastliðinn. Umsækjendum var tilkynnt um miðjan janúar að vegna hins mikla fjölda umsækjenda hefði verið ákveðið að setja úrvinnslu vegna starfs fjármála- og rekstrarstjóra í forgang. Viðtöl væru hafin varðandi það starf. Samkvæmt heimildum Vísis var umsækjendum tilkynnt um það fyrir viku að ráðið hefði verið í starfið. Sigríður Björk Gunnarsdóttir væri nýr fjármála- og rekstrarstjóri embættisins. Sigríður er með grunngráðu í hagfræði frá Háskóla Íslands og kennsluréttindi sem framhaldsskólakennari. Hún hefur starfað sem forstöðumaður rekstrardeildar Póst- og fjarskiptastofnunar, sinnt starfi framkvæmdastjóra rekstrarsviðs Samgöngustofu og starfar nú sem rekstrarstjóri Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Ekki hefur enn verið tilkynnt um ráðningu Sigríðar Bjarkar opinberlega. Það kann að skýrast af því að kærufrestur umsækjenda telji þeir eitthvað athugavert við umsóknarferlið nemur tveimur vikum. Tímabundin ráðning orðin varanleg Jón Karl leysir af hólmi Árna Sigurjónsson sem lét af störfum í desember þegar hann var sjötugur. Starf sérfræðings er ný útfærsla á því starfi. Jón Karl var ráðinn tímabundið í starfið í ágúst og hefur sinnt því síðan. Hann er doktor í samanburðarbókmenntum og hefur starfað hjá Háskóla Íslands meðal annars við íslenskukennslu. Morgunblaðið greindi frá því í janúar að Jón Karl smellpassaði í starfið þegar borin væri saman reynsla hans og menntun við þær kröfur sem settar væru fram til umsækjenda í auglýsingunni. Jón Karl er meðal umsækjendanna 52. Samkvæmt heimildum fréttastofu var ráðningarferlið fyrir sérfræðingsstöðuna nokkuð langt og strangt. Þeir umsækjendur sem komust lengst í ferlinu voru látnir vinna verkefni á dögunum sem sneri meðal annars að því að skrifa ræðu og undirbúa forseta fyrir samtal við leiðtoga annars ríkis. Gæti fengið að ráða aðstoðarmann án auglýsingar Þá er enn óráðið í starf aðstoðarmanns forseta Íslands. Því stöðugildi hefur verið haldið opnu frá því að staða Unu Sighvatsdóttur sem sérfræðings á skrifstofu forseta var lögð niður í fyrra. Una hætti störfum fyrir embættið. Nokkrar breytingar gætu orðið á starfsmannamálum á Bessastöðum verði frumvarp forsætisráðherra sem nú er til meðferðar á Alþingi að lögum. Með því fengi forseti heimild til þess að ráða sér aðstoðarmann án auglýsingar á meðan hann situr í embætti. Forseti Íslands Vistaskipti Mest lesið Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Innlent Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Innlent „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Innlent Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Innlent „Áratuga afturför“ og frost í greininni Innlent „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Innlent Huldumaður gaf gullstangir til að laga vatnslagnir borgarinnar Erlent Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Innlent Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Innlent Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Innlent Fleiri fréttir Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Milljónir farið í sáttagreiðslur í Hafnarfirði Grafalvarlegt að berklasmit hafi greinst Kvörtunum rigndi yfir umboðsmann í fyrra Einn læknir sinnir þremur stjórnunarstöðum Regína lætur staðar numið í Mosó Kerfið mikið breytt frá því að Barnaverndarstofa var lögð niður „Svo fær maður svona helvíti á fyrsta opnunardegi“ Vísar gagnrýni á bug og gefur lítið fyrir rök lækna Forstjóri Intuens svarar fyrir sig og Bláfjöll lifna við Tveir starfsmenn á heilsugæslu með berklasmit Aftur brotist inn í Húrra Reykjavík Segir uppspuna að Mogginn sé að hætta að koma út á prenti Spyr hvort skoða þurfi mögulega árekstra eiginmanns ráðherra og fráfarandi forstjóra Opið í Bláfjöllum í dag Ásmundur Einar yfir strákanefnd dómsmálaráðherra Bráðamóttakan megi ekki vera „forarpyttur sýkinga og hættu“ Meirihluti vill frekar tvö stutt vetrarfrí en eitt lengra Leggja til að stakt veggjald yfir nýja Ölfusárbrú verði 495 krónur Krefjast þess að Ísland skilgreini byltingarvörðinn sem hryðjuverkasamtök „Áratuga afturför“ og frost í greininni Máttu reka leiðsögumann sem ók vinnubíl próflaus Jötunheimar á Selfossi verður tólf deilda leikskóli „Mitt mat að þetta sé ekki peninganna virði“ Lögregla fylgdist með netsvikum í rauntíma Sérsveitin kölluð út en engum skotum reyndist hleypt af Söguleg handtaka og umdeildir skannar Brotist inn í leikskóla í Reykjavík Allt tiltækt slökkvilið slökkti sinueld Bráðabirgðaákvæði um kosningar í Grindavík samþykkt á þingi Sjá meira