„Þegar að heimsmarkaðurinn lækkar, þá virðist verðið svona síga niður eins og það sé verið að sleppa fjöðurlausri, en þegar að verð hækkar, þá fer það frekar upp eins og raketta,“ segir Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifereiðaeigenda. Hann mætti í sett kvöldfrétta Sýnar í kvöld.
Þar segir hann að þau í félaginu hafi gagnrýnt olíufélögin fyrir að hafa ekki „skilað eðlilegri lækkun á álagningu til neytenda þegar urðu skattabreytingar“. Hann hafði einnig orð á því að álagning hafi bein áhrif á landsmenn og að hver króna skili sér sem upphæð úr vasa neytenda yfir árið.
Runólfur vitnar í greiningu sem Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur stéttarfélagsins Visku, birti í dag. Þar kemur fram að álagning á hvern bensínlítra hafi aukist verulega undanfarin fimm ár og hafi svo náð hæstu hæðum hingað til fyrstu tvo mánuði þessa árs.
„Eldsneytisverð á Íslandi er einfaldlega miklu hærra en það þarf að vera vegna fákeppninnar sem einkennir íslenska markaðinn,“ segir Vilhjálmur í greiningunni.
Runólfur vitnar í þessi orð Vilhjálms og segir það því miður vera rétt sem kom fram í gögnunum og að sömu atriði megi finna í gögnum Samkeppniseftirlitsins. Hann segir að þrátt fyrir að vera „enginn talsmaður opinberra afskipta af mörkuðum“ þá þurfi einhvers konar aðhald að koma til.
Á Íslandi ríki í dag fákeppni þar sem að verðinu sé stýrt af einum aðila og að hinir fylgi í kjölfarið.
„Við sjáum það á stærri mörkuðum, eins og til dæmis í Belgíu, Danmörku, Þýskalandi og bara mjög víða í Evrópu að stjórnvöld eru með puttann á svona neysluvöru eins og eldsneyti og setja jafnvel verðþak eins og í Belgíu. Það miðar þá við að verð megi ekki fara yfir það og enginn á markaðnum er að bjóða það verð. Þannig að allir sigla einhvers staðar þar undir,“ segir Runólfur.