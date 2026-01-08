Þessi sóttu um hjá Höllu

Innlent

Halla Tómasdóttir forseti Íslands.
Halla Tómasdóttir forseti Íslands. Vísir/Anton Brink

Alls sóttu 103 um starf sérfræðings hjá embætti forseta Íslands og 52 umsækjendur sóttu um starf fjármála- og rekstrarstjóra embættisins. Meðal umsækjenda um stöðu sérfræðings er Jón Karl Helgason prófessor í bókmenntafræði sem starfað hefur hjá forsetanum sem sérfræðingur síðan í september.

Þetta kemur fram í svörum embætti forseta Íslands við fyrirspurn fréttastofu. Líkt og áður hefur komið fram var á síðasta ári tilkynnt að skipulagsbreytingar yrðu gerðar á skrifstofu forsetaembættisins. Tveir starfsmenn luku störfum á síðasta ári og lét skrifstofustjóri embættisins jafnframt af störfum í árslok vegna aldurs. Frumvarp um breytingar á forsetaembættinu, meðal annars um aðstoðarmann forseta var dreift á Alþingi í desember en ekki er búið að mæla fyrir því.

Á lista yfir umsækjendur um stöðu sérfræðings er líkt og áður segir meðal annars Jón Karl Helgason prófessor í bókmenntafræði. Hann var ráðinn til starfa hjá embættinu sem sérfræðingur tímabundið í september. Þá er þar meðal annars einnig að finna Margréti Jónasdóttur fyrrverandi aðstoðardagskrárstjóra RÚV, Matthildi Maríu Rafnsdóttur samskiptastjóra Hringborðs norðurslóða, Nönnu Elísu Jakobsdóttur viðskiptastjóra á iðnaðar- og hugverkasviði Samtaka iðnaðarins og Ragnar Auðun Árnason framkvæmdastjóri Vinstri grænna.

Lista yfir umsækjendur beggja staða má sjá hér fyrir neðan.

Umsækjendur um starf sérfræðings:

Aldís Guðmundsdóttir - Sérfræðingur

Alma Ágústsdóttir - Verkefnisstjóri

Alma Dís Kristinsdóttir - Safnstjóri

Anna Ólafsdóttir - Sérfræðingur

Arndís Bergsdóttir - Framkvæmdastjóri

Arnór Heiðarsson - Forstöðumaður

Auðunn Arnórsson - Stundakennari- og fræðimaður

Auður Inga Rúnarsdóttir - Verkefnastjóri

Ágústa Rós Árnadóttir - Verkefnastjóri

Árni Kristjánsson - Ungliða- og aðgerðastjóri

Ásgeir Sigfússon - Framkvæmdastjóri

Áslaug Eir Hólmgeirsdóttir - Skrifstofustjóri

Berglind Guðmundsdóttir - Lögfræðingur

Berglind Hermannsdóttir - Lögfræðingur

Berglind Jónsdóttir - Samskipta- og markaðsstjóri

Berglind Sigmarsdóttir - Framkvæmdastjóri

Bjargey Anna Guðbrandsdóttir - Deildarstjóri

Borgþór Ásgeirsson - Námshönnunarstjóri

Brynhildur Magnúsdóttir - Sérfræðingur

Dagrún Ósk Jónsdóttir - Aðjúnkt

Davíð Fjölnir Ármannsson - Kynningarfulltrúi

Edda Björk Ragnarsdóttir - Viðskiptaþróunarstjóri og lögfræðingur

Einar Hugi Böðvarsson - Félagsfræðingur

Einar Torfi Einarsson Reynis - Sérfræðingur

Elín Thorarensen - Verkefnastjóri

Eydís Sara Óskarsdóttir - Stjórnmálafræðingur

Freyja Ingadóttir - Sérkennari

Gísli Örn Guðjónsson - Fjármálasérfræðingur

Grégory Cattaneo - Framkvæmdastjóri

Guðrún Dögg Guðmundsdóttir - Sérfræðingur

Guðrún Sigríður Sæmundsen - Blaðamaður

Guðrún Sigríður Þorgeirsdóttir - Sérfræðingur

Gunnar Pálsson - Ráðgjafi og forritari

Hafdís Jóna Linnet Þórarinsdóttir - Sérfræðingur

Halla Þórlaug Óskarsdóttir - Verkefnastjóri

Halldór Berg Harðarson - Sérfræðingur

Halldóra L. Jóhannsdóttir - Lögfræðingur

Harpa Grétarsdóttir - Verkefnastjóri

Helga Margrét Agnarsdóttir - Lögfræðingur

Helga Vollertsen - Sérfræðingur

Hildur Arnar Bjargardóttir - Leikskólastjóri

Hilmar Már Gunnlaugsson - Lyfjafræðingur

Hjörtur Smárason - Ráðgjafi

Hólmfríður Jónsdóttir - Markaðsstjóri

Hrafnhildur Stefánsdóttir - Upplýsinga- og fræðslufulltrúi

Hrefna Stefánsdóttir - Sérfræðingur

Hulda Lárusdóttir - Vörustjóri

Inga María Leifsdóttir - Verkefnastjóri

Ingibjörg Gréta Gísladóttir - Verkefnastjóri

Iris Dager - Sérfræðingur

Jóhanna Guðmundsóttir - Lögfræðingur

Jóhanna Heiðdal Sigurðardóttir - Lögfræðingur

Jóhanna Sigurborg Jafetsdóttir - Viðskiptaferlastjóri

Jón Agnar Ólason - Verkefnastjóri

Jón Karl Helgason - Sérfræðingur og prófessor

Jón Sigurðsson - Íþróttafræðingur

Jón Trausti Sigurðarson - Útgefandi

Jón Þorsteinn Sigurðsson - Leiðtogi og réttindagæslumaður

Jón Þór Pétursson - Nýdoktor

Katrín Erna Gunnarsdóttir - Skrifstofustjóri

Klara Briem - Yfirlögfræðingur

Kristel Björk Þórisdóttir - Rekstrarstjóri

Kristín Björg Kristjánsdóttir - Ráðgjafi

Kristján Mímisson - Doktor í fornleifafræði

Lydía Geirsdóttir - Gæðastjóri

Magnús Hallur Jónsson - Verkefnisstjóri

Margrét Jónasdóttir - Fv. aðstoðardagskrárstjóri

Matthildur María Rafnsdóttir - Samskiptastjóri

Melkorka Ólafsdóttir - Dagskrárgerðarkona

Nanna Elísa Jakobsdóttir - Viðskiptastjóri

Nanna Helga Valfells - Fjárfestinga- og verkefnastjóri

Orri Jóhannsson - Markaðs- og vöruþróunarstjóri

Pálína Jónsdóttir - Listrænn stjórnandi

Páll Marís Pálsson - Lögfræðingur

Ragnar Auðun Árnason - Framkvæmdastjóri

Rakel Þóra Sverrisdóttir - Lögfræðingur

Rut Einarsdóttir - Fulltrúi

Signý Leifsdóttir - Sérfræðingur

Signý Rut Friðjónsdóttir - Deildarstjóri

Sigríður Huld Blöndal - Alþjóðastjórnmálafræðingur

Sigríður Sólan Guðlaugsdóttir - Framkvæmdastjóri

Sigrún Daníelsdóttir Flóvenz - Verkefnisstjóri

Sigrún Sandra Ólafsdóttir - Stundakennari

Sigurjóna Guðnadóttir - Verkefnastjóri

Sigurþór Gunnlaugsson - Rekstrarstjóri

Snæfríður Guðmundsdóttir Aspelund - Doktor í sálfræði

Sólveig Karlsdóttir - Deildarstjóri

Sólveig Ólafsdóttir - Fréttamaður

Stefanía G. Kristinsdóttir - Doktorsnemi og verkefnastjóri

Stefán Ari Dahl - Teymisstjóri

Stefán Vilbergsson - Verkefnastjóri

Steinunn Ketilsdóttir - Framkvæmdastjóri

Sunna Marteinsdóttir - Alþjóðastjórnmálafræðingur

Sölvi Karlsson - Sérfræðingur

Tryggvi Rúnar Brynjarsson - Doktorsnemi

Una Björg Einarsdóttir - Fagstjóri

Una Guðlaug Sveinsdóttir - Verkefnastjóri

Vala Bjarney Gunnarsdóttir - Forstöðukona

Victoria Snærós Bakshina - Verkefnastjóri

Vilborg Ólafsdóttir - Sérfræðingur

Þór Tjörvi Þórsson - Sjálfstætt starfandi ráðgjafi

Þóra Kristín Þórsdóttir - Sérfræðingur

Þórdís Hadda Yngvadóttir - Teymisstjóri

Umsækjendur um starf fjármála- og rekstrarstjóra:

Andrea Hanna Þorsteinsdóttir - Tekjustjóri

Anna Lea Gestsdóttir - Fjármála- og skrifstofustjóri

Arnar Bjarnason - Framkvæmda- og fjármálastjóri

Arnar Freyr Vilmundarson - Fjármálastjóri

Auður Jónsdóttir - Prófdómari

Ásdís Hreinsdóttir - Sérfræðingur

Berglind Bragadóttir - Fjármálastjóri

Birkir Örn Hauksson - Sviðsstjóri

Bragi G. Bragason - Framkvæmdastjóri

Bryndís Matthíasdóttir - Skrifstofustjóri

Dren Morina - Þjónusturáðgjafi

Einar Bjarki Leifsson - Verkefnastjóri

Einar Torfi Einarsson Reynis - Sérfræðingur

Elín Fríða Sigurðardóttir - Sviðsstjóri

Gent Hoda - Bókari

Guðmundur Hjartarson - Fjármálastjóri

Hildur Ósk Hafsteinsdóttir - Sérfræðingur

Ingibjörg Birna Erlingsdóttir - Framkvæmdastjóri

Ingibjörg Hjartardóttir - Fjármálastjóri

Ingibjörg Leifsdóttir - Fjármálastjóri

Ingunn S. Þorsteinsdóttir - Fjármálasérfræðingur

Jóhann Kristjánsson - Fjármála- og mannauðsstjóri

Jónas Heiðar Birgisson - Fjármálastjóri

Juliana Guntert - Framkvæmdastjóri

Katrín Pálsdóttir - Fjármálasérfræðingur

Kristján Eiríksson - Sérfræðingur

Laufey Sigurðardóttir - Rekstrarstjóri

Lárus Vilhjálmsson - Framkvæmdastjóri

Linda Rut Benediktsdóttir - MBA, MPM

Lúðvík Júlíusson - Fjármálastjóri

María Guðmundsdóttir - Fjármálaráðgjafi

María Rún Hafliðadóttir - Forstjóri

Maríanna Hugrún Helgadóttir - Fv. formaður og framkvæmdastjóri

Nemanja Kospenda - Fjármálastjóri

Róbert Birgisson - Fjármálastjóri

Róbert Gíslason - Fjármála- og rekstrarstjóri

Rögnvaldur Guðmundsson - Verkefnastjóri

Sigríður Björk Gunnarsdóttir - Rekstrarstjóri

Sigríður Katrín Kristbjörnsdóttir - Löggiltur endurskoðandi og verkefnastjóri

Sigrún Pálsdóttir - Fjármálastjóri

Sigurbjörg Nielsdóttir Hansen - Fjármálastjóri

Sigurlaug Ýr Gísladóttir - Fjármálasérfræðingur

Sólmundur Már Jónsson - Mannauðsstjóri

Stefán Smári Kristinsson - Rekstrar- og sölustjóri

Sunna Jóhannsdóttir - Fjármálasérfræðingur

Svava Ásgeirsdóttir - Fjármála- og rekstrarstjóri

Sverrir Auðunsson - Framkvæmdastjóri

Telma Eir Aðalsteinsdóttir - Fjármála- og rekstrarstjóri

Valdimar Hilmarsson - Fjármálaráðgjafi og eigandi

Vigdís Sjöfn Ólafsdóttir - Fjármálastjóri

Viktoría Valdimarsdóttir - Bókari

Þóra Björk Elvarsdóttir - Fulltrúi í fjárhagsdeild

Forseti Íslands

