Kasper Schmeichel, markvörður Celtic, var ekki vinsælasti maðurinn á Celtic Park í gær. Daninn þótti ekki spila vel í 1-4 tapi fyrir Stuttgart í Evrópudeildinni og stuðningsmenn og sérfræðingar létu hann heyra það.
Möguleikar Celtic á að komast í sextán liða úrslit Evrópudeildarinnar eru afar litlir eftir þriggja marka tap fyrir Stuttgart á heimavelli í gær.
Schmeichel var ekki upp á sitt besta í leiknum og fékk glósur frá fyrrverandi landsliðsmanni Skotlands, James McFadden.
„Það lítur út fyrir að hann búist ekki við skotum sem er skrítið fyrir markvörð. Hann býst við því að varnarmenn stöðvi öll skot. Lið virðast sjá að hann er veikur fyrir vinstra megin,“ sagði McFadden.
Á ýmsu hefur gengið hjá Celtic á tímabilinu og í gær mótmæltu stuðningsmenn félagsins eigendum þess. Þeir fögnuðu meðal annars kaldhæðnislega þegar Schmeichel varði skot.
„Þetta eru hrikaleg vonbrigði. Hann spilaði ekki vel en það réttlætir samt ekki svona meðferð,“ sagði Neil Lennon, fyrrverandi leikmaður og knattspyrnustjóri Celtic.
Seinni leikur Stuttgart og Celtic fer fram á MHP leikvanginum í Þýskalandi næsta fimmtudag.