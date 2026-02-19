Alþjóðaknattspyrnusambandið á í viðræðum um að búa til ný „Prestianni-lög“ í kjölfar kynþáttafordóma í garð Vinicius Junior í Meistaradeildinni.
Gianluca Prestianni, leikmaður Benfica, er sagður hafa beitt Vinícius Júnior kynþáttaníði eftir að Brasilíumaðurinn hafði komið Real Madrid yfir í fyrri umspilsleik liðanna. Nýju lögin eiga að hafa það markmið að refsa leikmönnum sem hylja munn sinn til að fela móðgandi ummæli.
Samkvæmt Sky Sports News eru embættismenn FIFA að skoða innleiðingu á því sem hefur verið óformlega kallað „Prestianni-lögin“: tillaga að reglu sem myndi heimila refsiaðgerðir gegn leikmönnum sem hylja munn sinn af ásettu ráði á meðan þeir beina níði að andstæðingum.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: FIFA members have confirmed that the organization will DISCUSS the proposal of creating the ‘Prestianni Law’.Under the idea, players could face sanctions if they deliberately cover their mouths while insulting opponents on the pitch.— @SkySportsNews pic.twitter.com/02f9nNKPw0— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 19, 2026
Umræðan kemur í kjölfar ásakana um að kantmaður Benfica, Gianluca Prestianni, hafi dregið treyjuna sína yfir munninn áður en hann lét rasísk ummæli falla í garð Vinícius Júnior í umspilsleik þeirra í Meistaradeildinni. Vinícius tilkynnti um meint níð í leiknum, sem olli víðtækum viðbrögðum og síðari rannsókn. Prestianni heldur fram sakleysi sínu og segist ekki hafa kallað Brasilíumanninn apa.
Búist er við að málið verði rætt í leikmannanefnd FIFA, hópi knattspyrnumanna sem ráðleggja stjórnvaldinu um lög, hegðun og velferð leikmanna. Nefndin mun að sögn íhuga hvort það að hylja munninn á meðan móðgandi ummæli eru látin falla eigi að teljast íþyngjandi hegðun sem gæti leitt til agaviðurlaga.
Samkvæmt fréttum miðar frumkvæðið að því að auka gagnsæi og ábyrgð á vellinum með því að letja tilraunir til að fela móðganir eða árásargjarnt orðbragð fyrir myndavélum og dómurum.
Þetta skref kemur í kjölfar aukins þrýstings á knattspyrnuyfirvöld að grípa til harðari aðgerða gegn kynþáttafordómum og óíþróttamannslegri hegðun.
Real Madrid staðfesti að þeir hafi lagt fram öll tiltæk sönnunargögn til UEFA sem hluta af yfirstandandi rannsókn á atvikinu.
Á sama tíma fordæmdi forseti FIFA, Gianni Infantino, meint níð. „Ég varð fyrir áfalli og hryggðist við að sjá atvikið með meintum kynþáttafordómum í garð Vinicius Junior,“ sagði Infantino.
„Það er nákvæmlega ekkert pláss fyrir kynþáttafordóma í íþróttinni okkar og í samfélaginu – við þurfum að allir viðeigandi hagsmunaaðilar grípi til aðgerða og dragi þá ábyrgu til ábyrgðar.“
Endurskoðun FIFA gefur til kynna að löggjafar knattspyrnunnar gætu nú verið að horfa lengra en bara á orðin og á bendingarnar sem notaðar eru til að fela þau.
Sky Sports News understands that it could take almost three weeks for UEFA's disciplinary body to make a ruling on allegations that Vinicius Jr was subjected to racist abuse during Real Madrid's Champions League fixture against Benfica. pic.twitter.com/gzL4Lgt0NE— Sky Sports News (@SkySportsNews) February 19, 2026
