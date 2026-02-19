Alþingi hefur samþykkt bráðabirgðalög um sveitarstjórnarkosningar í Grindavík. Lögin gera það að verkum að þeir Grindvíkingar, sem fluttu lögheimili sín í kjölfar rýmingar þann 10. nóvember 2023, geta nú valið hvort þeir kjósi í nýju sveitarfélagi í kosningum í vor eða í Grindavík.
Lögin voru samþykkt einróma á Alþingi í dag en hafa haft töluverðan aðdraganda. Forsætisráðuneytið lét í haust vinna lögfræðiálit þar sem þeim möguleika var velt upp að brottfluttir Grindvíkingar kysu í Grindavík þrátt fyrir að hafa flutt lögheimili sitt í kjölfar rýmingar.
Í desember birti dómsmálaráðherra síðan drög að lögum sem samþykkt voru í dag á Alþingi. Þeir sem voru með lögheimili í Grinddavík þann 9. nóvember munu geta sótt um að vera teknir á kjörskrá í Grindavík við sveitarstjórnarkosnignar í vor, ella kosið í því sveitarfélagi þar sem þeir eru nú með lögheimili. Þá geta þeir sem á kosningarétt í sveitarfélaginu boðið sig fram til setu í bæjarstjórn.
Í greinargerð laganna kemur fram að markmið lagasetningarinnar sé að tryggja þau grundvallarmannréttindi fólks að njóta kosningaréttar sem sé liður í því að verja og endurreisa samfélagið í Grindavík. Þar kemur einnig fram að nokkrar leiðir hafi verið kannaðar, að núverandi lögheimilisskráning myndi gilda en einnig að einunigs þeir hefðu kosningarétt sem í raun eru með fasta búsetu í sveitarfélaginu.
Þann 1. janúar voru rúmlega tólf hundruð manns með lögheimili í Grindavík en öllu færri sem búa þar í raun og veru.
