Landsréttur hefur dæmt Sigurjón Ólafsson, karlmann á sextugsaldri, í níu ára fangelsi fyrir að hafa nauðgað andlegra fatlaðri konu ítrekað og látið aðra menn sem hann var í samskiptum við nauðga henni. Hann var yfirmaður hennar og neyddi son hennar til að fylgjast með kynferðislegum athöfnum þeirra. Hann hlaut ára dóm í héraði, áfrýjaði sjálfur og Landsréttur þyngdi dóminn um eitt ár.
Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp fyrir luktum dyrum klukkan 15. Dómurinn hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.
Margrét Unnur Rögnvaldsdóttir, sem sótti málið fyrir hönd ákæruvaldsins, greinir Vísi frá niðurstöðu dómsins. Hún segir ákæruvaldið hafa farið fram á staðfestingu sakfellingar og þyngingu refsingar.
Í Héraðsdómi Reykjavíkur var Sigurjón dæmdur til átta ára fangelsisvistar fyrir að hafa ítrekað nauðgað konunni á árunum 2016 til 2020 og látið aðra menn hafa kynferðismök við hana. Hann var einnig dæmdur fyrir að brjóta á syni hennar sem þá var á táningsaldri og kærustu hans. Fram kom í dóminum að Sigurjón hefði notfært sér það að konan hafi ekki getað spornað við verknaðinum sökum andlegrar fötlunar og beitt hana ólögmætri nauðung.
Þá hefði hann misnotaði freklega þá aðstöðu sína að konan var honum háð í atvinnu sinni en hann hefði verið verslunarstjóri í versluninni þar sem konan starfaði við afgreiðslu.
Sem áður segir var Sigurjón ákærður fyrir að hafa látið aðra menn nauðga konunni. Talsverða athygli, og ekki síður reiði, vakti að enginn hinna mannanna hefði verið ákærður fyrir að brjóta á konunni. Meðal þeirra sem lýstu yfir megnri óánægju með það voru talskona Stígamóta og framkvæmdastjóri Þroskahjálpar.
„Þetta gefur mjög undarleg skilaboð um hvernig megi misnota konur í hvaða tilgangi. Mér finnst alveg augljóst þarna, því við erum með lög sem segja að það þurfi samþykki, að hún hafi ekki veitt samþykki. Hún hefur verið undir hælnum á manni sem stýrði henni gjörsamlega,“ sagði Drífa Snædal til að mynda.
Ríkisútvarpið hafði á sínum tíma eftir Ólafi Þór Haukssyni héraðssaksóknara að ákvörðun um að ákæra mennina ekki hefði ekki verið léttvæg. Hún hefði verið tekin að vel ígrunduðu mál og niðurstaða embættis hans hefði verið að málin þættu ekki líkleg til sakfellingar.
Í svari við skriflegri fyrirspurn Vísis vegna málsins sagði Sigríður J. Friðjónsdóttir ríkissaksóknari að málið hefði verið tekið til skoðunar hjá embætti hennar. Niðurstaðan hefði verið sú að ekki hafi verið efni til að gefa út ákæru á hendur öðrum en ákærða Sigurjóni.