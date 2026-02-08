Andrési Bretaprins var hent út af heimili sínu á miðnætti í vikunni og gert að flytja í annað húsnæði á vegum konungshallarinnar. Þetta fullyrða bresk götublöð en flutningarnir eru sagðir hafa átt sér stað aðfaranótt mánudagsins.
Breska götublaðið Daily Mail hefur eftir heimildarmanni að ákvörðunin um flutninga prinsins hafi verið tekin af bróður hans Karli Bretakonungi og af syni hans Vilhjálmi á sunnudagskvöld um að hann ætti að flytja sama kvöld. CNN greinir frá því að ákvörðunin hafi upphaflega verið tekin í október en að óljóst hafi verið hvenær hann ætti að flytja. Hann hafi flutt út um miðja nótt svo forðast mætti að vekja athygli.
Nafn Andrésar er enn á ný í heimspressunni vegna nýjustu birtingu á skjala sem tengjast barnaníðingnum Jeffrey Epstein. Eitt fórnarlamba Epstein Virginia Guiffre hefur sakað prinsinn um að hafa brotið á sér þegar hún var á táningsaldri. Hann hefur ávallt neitað sök.
Andrés, sem sviptur hefur verið flestum sínum titlum vegna málsins, hefur búið um árabil á sama heimili við Windsor kastala, hinu svokallaða Royal Lodge setri. Hann fær nú nýtt heimili við Sandringham höll konungsfjölskyldunnar í Norfolk. Hann eigi að fá sveitasetrið March Farm en sérfræðingurinn Andrew Lownie sem bandaríski slúðurmiðillinn Page Six ræðir við segir ekki loku fyrir það skotið að prinsinn verði sendur enn lengra í burtu í ljósi skandalsins.
Í nýjasta bunka af skjölum sem birt hafa verið má sjá myndir af prinsinum þar sem hann krýpur yfir stúlku sem liggur á gólfi. Á einni þeirra snertir hann maga hennar og á annarri mitti hennar. Ekki hefur komið fram hvenær eða hvar myndirnar voru teknar.
Þá er einnig að finna tölvupóstsamskipti á milli prinsins og Epstein frá 2010 þar sem Epstein býður honum að hitta „vinkonu“ sína. Prinsinn segist vera klár og svarar Epstein honum þá og segir um að ræða 26 ára gamla rússneska konu, sem sé „klár, falleg og traustsins verð.“
Enn fleiri af svokölluðum Epstein-skjölum hafa verið birt af dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Meðal gagnanna er tölvupóstur frá sem grunað er að sé frá Andrew Mountbatten-Windsor þar sem hann biður um „óviðeigandi vinkonur“. Þá kemur nafn Bandaríkjaforseta fyrir.
Varnarmálaráðuneyti Breta vinnur að því að svipta Andrew Mountbatten Windsor síðustu hernaðartign sinni. Andrew, sem var áður þekktur sem Andrés prins, var sviptur prins-titli sínum fyrr í vikunni.