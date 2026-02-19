Fótbolti

Frekur Gordon minnti á Shearer og bætti marka­met hans

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Alan Shearer hefur eflaust verið ánægður með fernuna hjá Anthony Gordon í gær. Mögulega er hann samt smá pirraður að sjá markamet sitt falla.
Alan Shearer hefur eflaust verið ánægður með fernuna hjá Anthony Gordon í gær. Mögulega er hann samt smá pirraður að sjá markamet sitt falla. getty

Anthony Gordon var nú þegar búinn að skora þrennu þegar Newcastle fékk vítaspyrnu gegn Qarabag í 1-6 sigri í gærkvöldi, en hann harðneitaði að láta Nick Woltemade hafa boltann þegar liðið fékk vítaspyrnu.

Fyrirliði liðsins í leiknum, Kieran Trippier, stakk upp á því að Woltemade fengi að taka vítið en Gordon fiskaði spyrnuna og neitaði að afhenda honum boltann.

Gordon skoraði síðan úr vítinu og tók þar með fram úr Alan Shearer sem markahæsti leikmaður Newcastle í sögu Meistaradeildarinnar.

Með fernunni í gær hefur Gordon skorað tíu mörk fyrir Newcastle í Meistaradeildinni en Alan Shearer skoraði níu sinnum í Meistaradeildinni á sínum tíma.

„Við erum allir þessum saman, en ég er sóknarmaður og vítaskytta liðsins, svo ég vil að sjálfsögðu skora eins mörg mörk og ég mögulega get“ útskýrði Gordon eftir leik.

BBC rifjaði upp sambærilegt atvik hjá Alan Shearer árið 1999, í leik gegn Sheffield Wednesday í ensku úrvalsdeildinni. Þar var Shearer nú þegar kominn með fjögur mörk á blað þegar Paul Robinson fiskaði víti fyrir Newcastle.

Robinson spurði Shearer þá góðfúslega hvort hann mætti taka vítið sjálfur en markahrókurinn hélt nú aldeilis ekki og benti honum á hvar hann ætti að standa meðan hann skoraði sjálfur úr spyrnunni.

Atvikið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. 

Klippa: Shearer tók vítið sem Robinson fiskaði
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið