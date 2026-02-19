Frekur Gordon minnti á Shearer og bætti markamet hans Ágúst Orri Arnarson skrifar 19. febrúar 2026 13:19 Alan Shearer hefur eflaust verið ánægður með fernuna hjá Anthony Gordon í gær. Mögulega er hann samt smá pirraður að sjá markamet sitt falla. getty Anthony Gordon var nú þegar búinn að skora þrennu þegar Newcastle fékk vítaspyrnu gegn Qarabag í 1-6 sigri í gærkvöldi, en hann harðneitaði að láta Nick Woltemade hafa boltann þegar liðið fékk vítaspyrnu. Fyrirliði liðsins í leiknum, Kieran Trippier, stakk upp á því að Woltemade fengi að taka vítið en Gordon fiskaði spyrnuna og neitaði að afhenda honum boltann. Gordon skoraði síðan úr vítinu og tók þar með fram úr Alan Shearer sem markahæsti leikmaður Newcastle í sögu Meistaradeildarinnar. Með fernunni í gær hefur Gordon skorað tíu mörk fyrir Newcastle í Meistaradeildinni en Alan Shearer skoraði níu sinnum í Meistaradeildinni á sínum tíma. „Við erum allir þessum saman, en ég er sóknarmaður og vítaskytta liðsins, svo ég vil að sjálfsögðu skora eins mörg mörk og ég mögulega get“ útskýrði Gordon eftir leik. BBC rifjaði upp sambærilegt atvik hjá Alan Shearer árið 1999, í leik gegn Sheffield Wednesday í ensku úrvalsdeildinni. Þar var Shearer nú þegar kominn með fjögur mörk á blað þegar Paul Robinson fiskaði víti fyrir Newcastle. Robinson spurði Shearer þá góðfúslega hvort hann mætti taka vítið sjálfur en markahrókurinn hélt nú aldeilis ekki og benti honum á hvar hann ætti að standa meðan hann skoraði sjálfur úr spyrnunni. Atvikið má sjá í spilaranum hér fyrir neðan. Klippa: Shearer tók vítið sem Robinson fiskaði Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Drukkin í útsendingu og baðst afsökunar Sport Þolinmæðin á þrotum: „Gerist aldrei neitt“ Sport Sagðar hafa hætt saman en mætast í úrslitaleik í kvöld Sport „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Fótbolti LaMelo Ball lenti í bílslysi Körfubolti Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Enski boltinn Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Hundur Lindsey Vonn dó daginn eftir að hún fótbrotnaði á ÓL Sport Smyglaði sér inn í Ólympíuþorpið til að styðja kærustu sína Sport „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ Enski boltinn Fleiri fréttir Frekur Gordon minnti á Shearer og bætti markamet hans Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Fyrrum Valsarinn vann Inter, Gordon setti fernu og Madrídingar molnuðu Þjálfari danska dýnamítsins fallinn frá „Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“ Sjáðu Arsenal renna á rassinn gegn Úlfunum Fabrégas reif í treyju leikmanns en Allegri fékk rautt spjald „Mjög erfitt að sætta sig við þetta“ „Okkur var refsað fyrir það“ Atletico Madrid missti niður tveggja marka forskot í Belgíu Arsenal missti niður tveggja marka forskot í jafntefli við botnliðið Gamli Valsarinn í stuði þegar Bodö skellti Inter í Meistaradeildinni Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Elísa skoraði glæsimark hjá Fanneyju en Blikar töpuðu 11-1 samanlagt Gordon bakarameistarinn í bökun í Bakú „Af hverju ætti hann að vera að setja treyjuna yfir munninn?“ Sverrir frá Eyjum til FH Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Sjá meira