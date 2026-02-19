„Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur“

Kolin eru að hitna hjá forsetaframbjóðendum spænska félagsins Barcelona og Lionel Messi er grimmt notaður í áróður.
Sitjandi forsetinn Joan Laporta sækist eftir endurkjöri en Marc Ciria og Víctor Font bjóða sig fram á móti honum.
Allir þrír opnuðu kosningamiðstöðvar í gær og Marc Ciria setti upp risastórt veggspjald í Barcelona, með mynd af Lionel Messi, þar sem stóð: „Hlakka til að sjá ykkur aftur.“
Messi fór frá Barcelona árið 2021 vegna fjárhagslegra örðugleika félagsins en Joan Laporta settist aftur í forsetastólinn síðar sama ár. Hann bauð sig einnig fram með sama slagorði: „Hlakka til að sjá ykkur aftur“ en það var vísun í fyrri forsetatíð hans frá 2003-10 þegar Barcelona náði mögnuðum árangri.
Laporta vann forsetakosningarnar 2021 síðan í rauninni með því að lofa að hann myndi finna leið til að framlengja samning Messi.
„Við leysum það með góðri grillveislu. Samningamál eru mitt sérvið“ sagði Laporta kokhraustur á sínum tíma, en það tókst ekki.
Síðan þá hefur Laporta ítrekað talað um að fá hann aftur til félagsins, en gert það af virðingu við núverandi félag hans Inter Miami.
Og nú eru bæði Marc Ciria og Víctor Font að bjóða sig fram undir svipuðum formerkjum.
Font hefur lofað því að hann sé með plan til að fá Messi aftur en hann leggur reyndar líka áherslu á að hann sé heimamaður og sé í slagtogi með tveimur öðrum heimamönnum í Barcelona sem vilja losa lúxusköttinn Deco úr stóli íþróttastjóra.
Ciria hefur keyrt sína kosningabaráttu mikið á Messi, eins og veggmyndin hér að ofan ber merki um. Þegar kosningamiðstöð hans var opnuð í Barcelona í gær ræddi hann við dagblaðið Cadena SER og sagði:
„Á næstu dögum munum við kynna áætlanir sem við höfum verið að vinna að í mörg ár, til að endurheimta Messi. Við vitum að framtíð Messi er hjá Barcelona. Hann vill græða sárin og gerast samstarfsaðili okkar aftur“ sagði Ciria og útskýrði að með komu Messi myndu skapast að minnsta kosti 175 milljónir evra í tekjum fyrir félagið.
„Ef við viljum fá Haaland verðum við að fá Messi aftur sem samstarfsaðila“ sagði Ciria og gaf þar í skyn að Messi myndi ekki endilega snúa aftur sem leikmaður, enda verður hann 39 ára síðar á árinu.
La Vanguardia, stærsta dagblað Katalóníu, fjallaði ítarlega um frambjóðendurna. Forsetakosningarnar fara fram þann 15. mars næstkomandi.