Nauðgari hélt því fram að Snapchat-skilaboð væru ekki frá honum

Hæstiréttur hefur staðfest dóm Landsréttar yfir Ívari Gísla Vignissyni, sem var dæmdur í tveggja ára fangelsi fyrir að nauðga táningsstúlku sem tengist honum fjölskylduböndum. Hann bar fyrir sig að sönnunarmat Landsréttar hefði verið í skötulíki þar sem sakfelling hans hefði fyrst og fremst byggt á því að tiltekin Snapchat-skilaboð hefðu stafað frá honum.
Hæstiréttur kvað upp dóm sinn í málinu síðdegis en dómur Landsréttar féll í mars í fyrra. Með dómi Landsréttar var dómi héraðsdóms snúið við og því féllst Hæstiréttur á áfrýjunarleyfisbeiðni hans. Ítarlega reifun á dómi Landsréttar má lesa í fréttinni hér að neðan:
Í dómi Hæstaréttar segir að Ívar Gísli hafi krafist ómerkingar dóms Landsréttar og byggt meðal annars á því að sönnunarmat hans hefði ekki samrýmst reglum laga um meðferð sakamála.
Sakfelling hans hefði fyrst og fremst verið byggð á því að Snapchat-skilaboð hefðu stafað frá honum en sú úrlausn réttarins verið röng og forsendur dómsins afar óáreiðanlegar. Þá hefði ekki verið reynt að ganga úr skugga um áreiðanleika gagnanna við rannsókn lögreglu.
Skilaboðin sem um ræðir voru eftirfarandi:
STÚLKAN:
[Nafn mannsins] það sem gerðist um helgina er ekki í lagi
MAÐURINN:
Nei veit það
[Nafn mannsins] ég var í engu ástandi þú veist ég vildi þetta alls ekki
Æjj Sorry !!!! Mer liður mjöög illa yfir þessu Var ekki í ástandi heldur þá það sé enginn afsökun
Nei það er engin afsökun, ég treysti þer og þú fokkaðir upp
Mer liður ógeðslega illa yfir þessu [tjákn: grátandi andlit] er ekki svona gaur og þú veist það, geri allt til að bæta þetta !!! Angrins hef ekkert sofið og gæfi allt til að taka þetta til baka
Nei eg veit hef sjálf sofið illa þetter ekki góð staða sem þú hefur sett mig í
Bið þig afsökunar frá hjartanu [Nafn stúlkunnar], hvað get ég gert ?
Takk fyrir það ég veit þer liður ekki vel með þetta ég veit það en ég þarf virkilega að hugsa málið
Ok gerðu það [tjákn: hjarta]
Í dóminum segir Hæstiréttur hafi ekki talið efni til að fallast á ómerkingarkröfu Ívars Gísla og vísað einkum til þess að í hinum áfrýjaða dómi hefði verið fjallað með ítarlegum hætti um þessi sönnunargögn og um leið tekin afstaða til varna Ívars Gísla þar að lútandi.
Niðurstaða um sönnun hefði verið reist á heildarmati allra sönnunargagna málsins, þar á meðal framburði Ívars Gísla og vitna. Auk þess hefðu ekki komið fram vísbendingar um uppruna samskiptagagnanna sem sköpuðu skynsamlegan vafa að þessu leyti.
Um efnishlið málsins rakti Hæstiréttur að niðurstaða Landsréttar hefði verið reist á heildstæðu mati á öllum sönnunargögnum. Frásögn konunnar hefði þar verið metin trúverðug auk þess sem hún hefði verið talin fá stuðning í framburði vitna en að fyrir hendi væru atriði sem drægju úr trúverðugleika framburðar Ívars Gísla.
Það mat yrði ekki endurmetið af Hæstarétti, samkvæmt lögum um meðferð sakamála. Samkvæmt því en að öðru leyti með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms var hann staðfestur um sakfellingu Ívars Gísla. Með hliðsjón af verulegum og óútskýrðum töfum á rannsókn lögreglu og í ljósi ungs aldurs hans hafi þótt mega staðfesta forsendur og niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um refsingu hans, sem ákveðin hafi verið fangelsi í tvö ár en fullnusta 21 mánaðar bundin almennu skilorði.