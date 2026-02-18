Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sindri Sverrisson skrifar 18. febrúar 2026 14:31 Rafa Benítez stýrir Panathinaikos í Evrópudeildinni annað kvöld. Getty/Milos Bicanski Leikmenn Panathinaikos eru sagðir óánægðir með störf þjálfarans Rafa Benítez og forráðamenn félagsins eru sagðir með mögulegan arftaka í sigtinu. Sá spilaði undir stjórn Benítez hjá Liverpool á sínum tíma. Landsliðsmiðvörðurinn Sverrir Ingi Ingason gæti því verið að fá nýjan þjálfara í Grikklandi. Sverrir ku hafa verið tæpur vegna meiðsla og missti af leik Panathinaikos á sunnudaginn, þegar liðið gerði aðeins 1-1 jafntefli við eitt af neðstu liðum grísku úrvalsdeildarinnar, AEL. Panathinaikos er í 5. sæti deildarinnar og búið að missa efstu þrjú liðin, AEK, Olympiacos og PAOK, langt fram úr sér. Starfið í húfi á sunnudaginn? Næsti leikur Panathinaikos er við Viktoria Plzen í Evrópudeildinni annað kvöld. Samkvæmt gríska miðlinum Sport 24 gæti deildarleikurinn við OFI á sunnudaginn svo ráðið úrslitum um framtíð Benítez. Benítez er hins vegar á himinháum launum, þeim hæstu sem þjálfari hefur fengið í grísku deildinni, og ljóst að ekki yrði ódýrt að láta hann fara. Biscan gæti tekið við Verði niðurstaðan sú er Panathinaikos hins vegar sagt vera komið með Króatann Igor Biscan í sigtið sem mögulegan arftaka. Biscan lék einmitt undir stjórn Benítez og var í leikmannahópnum þegar Liverpool vann úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu með ógleymanlegum hætti árið 2005, þó að hann spilaði ekki. Biscan stýrði síðast liði Al-Ahli í Katar en er nú án starfs. Gríski boltinn Mest lesið Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Skíðasambandinu fannst Halldór of slæm fyrirmynd Sport Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Íslenski boltinn Stutt gaman hjá stelpunum okkar í brekkunni Sport Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp Fótbolti Fleiri fréttir Benítez valtur í sessi og gamall lærisveinn hans gæti stýrt Sverri Sparar ekki stóru orðin í garð Íslendingsins sem gæti farið alla leið í boltanum Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Sjá meira