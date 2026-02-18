Fótbolti

Benítez valtur í sessi og gamall læri­sveinn hans gæti stýrt Sverri

Sindri Sverrisson skrifar
Rafa Benítez stýrir Panathinaikos í Evrópudeildinni annað kvöld.
Leikmenn Panathinaikos eru sagðir óánægðir með störf þjálfarans Rafa Benítez og forráðamenn félagsins eru sagðir með mögulegan arftaka í sigtinu. Sá spilaði undir stjórn Benítez hjá Liverpool á sínum tíma.

Landsliðsmiðvörðurinn Sverrir Ingi Ingason gæti því verið að fá nýjan þjálfara í Grikklandi.

Sverrir ku hafa verið tæpur vegna meiðsla og missti af leik Panathinaikos á sunnudaginn, þegar liðið gerði aðeins 1-1 jafntefli við eitt af neðstu liðum grísku úrvalsdeildarinnar, AEL.

 Panathinaikos er í 5. sæti deildarinnar og búið að missa efstu þrjú liðin, AEK, Olympiacos og PAOK, langt fram úr sér.

Starfið í húfi á sunnudaginn?

Næsti leikur Panathinaikos er við Viktoria Plzen í Evrópudeildinni annað kvöld. Samkvæmt gríska miðlinum Sport 24 gæti deildarleikurinn við OFI á sunnudaginn svo ráðið úrslitum um framtíð Benítez.

Benítez er hins vegar á himinháum launum, þeim hæstu sem þjálfari hefur fengið í grísku deildinni, og ljóst að ekki yrði ódýrt að láta hann fara. 

Biscan gæti tekið við

Verði niðurstaðan sú er Panathinaikos hins vegar sagt vera komið með Króatann Igor Biscan í sigtið sem mögulegan arftaka. 

Biscan lék einmitt undir stjórn Benítez og var í leikmannahópnum þegar Liverpool vann úrslitaleik Meistaradeildar Evrópu með ógleymanlegum hætti árið 2005, þó að hann spilaði ekki. Biscan stýrði síðast liði Al-Ahli í Katar en er nú án starfs.

