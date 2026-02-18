Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Ágúst Orri Arnarson skrifar 18. febrúar 2026 12:00 Spennan er mikil í umspilseinvígum Meistaradeildarinnar. getty / samsett Mikið fjör og mikið drama einkenndi leiki gærdagsins í Meistaradeildinni. Mörkin úr öllum fjórum leikjunum má finna hér fyrir neðan. Benfica - Real Madrid 0-1 Real Madrid sótti 0-1 sigur gegn Benfica í leik sem einkenndist af miklum látum innan og utan vallar. Gestirnir frá Madríd voru með mikla yfirburði í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora fyrr en á 50. mínútu, þegar Vinicius Jr. skoraði með glæsilegu skoti eftir stoðsendingu Kylian Mbappé. Vinicius hljóp út að hornfána og fagnaði markinu með því að dansa fyrir framan stuðningsmenn Benfica. Monaco - PSG 2-3 PSG lenti í algjörri martaðabyrjun í heimsókn sinni til AS Monaco en tókst að snúa leiknum við og vinna 2-3 sigur. Varamaðurinn Désiré Doué kom inn í stað Ousmane Dembélé í fyrri hálfleik og átti algjöran draumaleik. Doué minnkaði muninn á 29. mínútu og átti síðan skotið sem Achraf Hakimi fylgdi eftir til að jafna leikinn á 41. mínútu. Doué skoraði síðan sjálfur sigurmarkið til að kóróna sína frábæru frammistöðu. Borussia Dortmund - Atalanta 2-0 Borussia Dortmund fagnaði 2-0 sigri gegn Atalanta eftir mark og stoðsendingu frá Serhou Guirassy. Það tók hann aðeins 124 sekúndur að setja opnunarmarkið og Guirassy lagði síðan annað mark Dortmund upp fyrir Maximilian Beier á 42. mínútu en fleiri mörk voru ekki skoruð í mjög rólegum seinni hálfleik. Galatasaray - Juventus 5-2 Galatasaray er komið með annan fótinn áfram í sextán liða úrslit eftir 5-2 sigur gegn Juventus. Juventus lenti undir snemma leiks þegar Gabriel Sara kom boltanum í netið fyrir Galatasaray en gamla konan svaraði snöggt fyrir sig. Teun Koopmeiners jafnaði leikinn aðeins fimmtíu sekúndum síðar og skoraði síðan glæsimark sem kom Juventus 2-1 yfir eftir rúman hálftíma. Þannig stóð staðan í hálfleik en heimamenn á Hrútavöllum sneru leiknum algjörlega við í seinni hálfleik. Noah Lang jafnaði metin á 49. mínútu og Davinson Sanchez tók 3-2 forystu fyrir Galatasaray á 60. mínútu. Noah Lang skoraði síðan sitt annað mark aðeins sjö mínútum síðar og Sacha Boey potaði fimmta markinu inn áður en leiknum lauk. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Fótbolti Stækkaði typpi skíðastökkvara Sport Undir pressu vegna tengsla við Epstein: „Ég get ekki rekið hann“ Sport Fær um þrjátíu milljónir í sárabætur frá ríkasta manni Úkraínu Sport „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Íslenski boltinn Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Fótbolti Stutt gaman hjá stelpunum okkar í brekkunni Sport Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp Fótbolti Hélt að hundurinn sem hljóp inn á brautina væri úlfur Sport Sögulegur áfangi Örnu eftir „stranga og langa“ vegferð Sport Fleiri fréttir Sjáðu mörkin úr Meistaradeildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimmfaldur fögnuður Valdimar fer ekki til Mexíkó Skýtur skökku við: Beindi spjótum sínum að Mourinho Segist ekki hafa kallað Vinicius apa og Benfica bakkar hann upp „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Rikki G kafnaði aftur í beinni útsendingu Draumabyrjun hjá Dortmund eftir frestun PSG sneri skelfilegri stöðu í Mónakó Madrídingar sóttu sigur eftir mikil læti í Lissabon Saka verður sá launahæsti Klopp hringdi bjöllu og hitti hetjuna sína á ÓL Sagði starfi sínu lausu en fær ekki að fara Gamla konan fékk slæman skell en Galatasaray skellihlær Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Sjá meira