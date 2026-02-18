Fótbolti

Sjáðu mörkin úr Meistara­deildinni: Dansinn hjá Vinicius, draumaleikur Doué og fimm­faldur fögnuður

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Spennan er mikil í umspilseinvígum Meistaradeildarinnar.
Spennan er mikil í umspilseinvígum Meistaradeildarinnar.

Mikið fjör og mikið drama einkenndi leiki gærdagsins í Meistaradeildinni. Mörkin úr öllum fjórum leikjunum má finna hér fyrir neðan. 

Benfica - Real Madrid 0-1

Real Madrid sótti 0-1 sigur gegn Benfica í leik sem einkenndist af miklum látum innan og utan vallar.

Gestirnir frá Madríd voru með mikla yfirburði í fyrri hálfleik en tókst ekki að skora fyrr en á 50. mínútu, þegar Vinicius Jr. skoraði með glæsilegu skoti eftir stoðsendingu Kylian Mbappé.

Vinicius hljóp út að hornfána og fagnaði markinu með því að dansa fyrir framan stuðningsmenn Benfica.

Monaco - PSG 2-3

PSG lenti í algjörri martaðabyrjun í heimsókn sinni til AS Monaco en tókst að snúa leiknum við og vinna 2-3 sigur.

Varamaðurinn Désiré Doué kom inn í stað Ousmane Dembélé í fyrri hálfleik og átti algjöran draumaleik.

Doué minnkaði muninn á 29. mínútu og átti síðan skotið sem Achraf Hakimi fylgdi eftir til að jafna leikinn á 41. mínútu.

Doué skoraði síðan sjálfur sigurmarkið til að kóróna sína frábæru frammistöðu.

Borussia Dortmund - Atalanta 2-0

Borussia Dortmund fagnaði 2-0 sigri gegn Atalanta eftir mark og stoðsendingu frá Serhou Guirassy.

Það tók hann aðeins 124 sekúndur að setja opnunarmarkið og Guirassy lagði síðan annað mark Dortmund upp fyrir Maximilian Beier á 42. mínútu en fleiri mörk voru ekki skoruð í mjög rólegum seinni hálfleik.

Galatasaray - Juventus 5-2

Galatasaray er komið með annan fótinn áfram í sextán liða úrslit eftir 5-2 sigur gegn Juventus.

Juventus lenti undir snemma leiks þegar Gabriel Sara kom boltanum í netið fyrir Galatasaray en gamla konan svaraði snöggt fyrir sig.

Teun Koopmeiners jafnaði leikinn aðeins fimmtíu sekúndum síðar og skoraði síðan glæsimark sem kom Juventus 2-1 yfir eftir rúman hálftíma.

Þannig stóð staðan í hálfleik en heimamenn á Hrútavöllum sneru leiknum algjörlega við í seinni hálfleik.

Noah Lang jafnaði metin á 49. mínútu og Davinson Sanchez tók 3-2 forystu fyrir Galatasaray á 60. mínútu.

Noah Lang skoraði síðan sitt annað mark aðeins sjö mínútum síðar og Sacha Boey potaði fimmta markinu inn áður en leiknum lauk.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

