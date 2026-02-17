Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Aron Guðmundsson skrifar 17. febrúar 2026 11:13 Sarina Wiegman, landsliðsþjálfari Englands með fyrirliða sínum Leah Williamson eftir að England var Evrópumeistari síðasta sumar. Vísir/Getty Enska landsliðið mætir með sínar helstu stjörnur til leiks í leik gegn Íslandi í undankeppni HM í næsta mánuði. Englendingar endurheimta sterka leikmenn úr meiðslum fyrir fyrstu leiki sína í keppninni. Ísland og England mætast á City Ground, heimavelli enska úrvalsdeildarfélagsins Nottingham Forest, þann 7.mars næstkomandi en nokkrum dögum áður munu Stelpurnar okkar heimsækja ríkjandi heimsmeistara Spánar. Enska landsliðið er ríkjandi Evrópumeistari og hefur unnið Evrópumótið í undanfarin tvö skipti og nokkuð ljóst að liðið muni tefla fram afar sterku liði í leikjum sínum gegn Úkraínu og Íslandi í komandi landsleikjaglugga sem verður jafnframt sá fyrsti í undankeppni HM. Landsliðshópur enska landsliðsins var opimberaður núna í morgun. Sarina Wiegman, þjálfari liðsins, getur veðjað á flestar af sínum helstu stjörnum og endurheimtir sterka leikmenn á borð við fyrirliðann Leah Williamson og Lauren James sem hafa ekki spilað með liðinu síðan úrslitaleiknum á EM í fyrra. Sarina Wiegman's first #Lionesses squad of 2026! 🏴 💪— Lionesses (@Lionesses) February 17, 2026 Markmenn: Hannah Hampton (Chelsea), Anna Moorhouse (Orlando Pride), Ellie Roebuck (Aston Villa) Varnarmenn: Lucy Bronze (Chelsea), Jess Carter (Gotham), Grace Fisk (Liverpool), Alex Greenwood (Manchester City), Taylor Hinds (Arsenal), Maya Le Tissier (Manchester United), Esme Morgan (Washington Spirit), Poppy Pattinson (London City Lionesses), Leah Williamson (Arsenal), Lotte Wubben-Moy (Arsenal) Miðjumenn: Laura Blindkilde Brown (Manchester City), Grace Clinton (Manchester City), Lucia Kendall (Aston Villa), Georgia Stanway (Bayern Munich), Keira Walsh (Chelsea) Sóknarmenn: Aggie Beever-Jones (Chelsea), Freya Godfrey (London City Lionesses), Lauren Hemp (Manchester City), Lauren James (Chelsea), Chloe Kelly (Arsenal), Jess Park (Manchester United), Alessia Russo (Arsenal) HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta Mest lesið Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Fótbolti Sagði sína hlið á skógarferðinni sem hann fór í fyrir framan allan heiminn Sport Geta komið í veg fyrir að Donald Trump mæti á Ólympíuleikana Sport Notuðu Sturlu í leyfisleysi til að auglýsa pararáðgjöf Sport Þrír látnir í skotárás á íshokkíleik: „Hugsanlega vegna fjölskylduerja“ Sport Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið Íslenski boltinn Komu upp um meira svindl hjá Kanada í krullunni Sport „Ég skammast mín“ Sport Fast skotið í Extraleikunum: Nablinn treysti á tæknina og kálfana Sport Jutta Leerdam og Jordan Stolz breyttu orðrómi í sannleika Sport Fleiri fréttir Salah og trúfélagar fá drykkjarhlé í miðjum leikjum Luis Enrique segir orð gullknattarhafans „einskis virði“ Mikel Arteta óttast að tímabil Arsenal stefni í kunnuglega átt Þrjátíu leikja bann: Hljóp reiður inn á og í áttina að Elíasi Stjörnum prýtt lið Englands endurheimtir sterka leikmenn fyrir leik gegn Íslandi Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið „Við vitum hvað við gerðum við konunga Meistaradeildarinnar“ Lærisveinar Lampard höfðu betur í toppslagnum FH hafði betur gegn Stjörnunni Daníel stóð sína plikt í frábærum endurkomusigri Börsungar töpuðu og glutruðu um leið tækifæri til að komast á toppinn Chelsea og Manchester United hafi spurst fyrir um Klopp Hákon hélt hreinu er Brentford sló út spútnik liðið Dregið í enska bikarnum: Chelsea heimsækir Hollywood lið Wrexham Leik frestað hjá Glódísi með nær engum fyrirvara Skorar meira en Cristiano Ronaldo og dreymir um sæti í HM-hópnum Agla María verður í vinnunni þegar Ísland mætir Spáni og Englandi Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum „Við erum heppin að hafa leikmann eins og Trent“ Heldur ævintýri Rooney og lærisveina hans í Macclesfield áfram í kvöld? Kemur til varnar liðsfélaga sínum hjá Liverpool Breiðablik kaupir Ívar af KA Valdi tvo nýliða í kvennalandsliðið Sjáðu Karólínu Leu tryggja Inter sigur með háklassa afgreiðslu „Þeir gera allt til þess að blekkja okkur“ Blikar að landa Ívari Valdi Noreg fram yfir Ísland og kveður eftir tíu frábær ár Sigdís Eva hetjan í fyrsta leik KA vann meistarana og Stígur Diljan sá rautt Willum þurfti að hætta út af of miklum snjó Sjá meira