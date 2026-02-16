Ekkert varð af leik Werder Bremen og ríkjandi Þýskalandsmeistara Bayern Munchen í þýsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag þar sem heimavöllur Werder Bremen var óleikhæfur.
Það hefur snjóað töluvert á svæðinu í aðdraganda leiksins og var leikhæfi vallarins metið í dag og það ákveðið, aðeins fjörutíu og einni mínútu áður en flauta átti leikinn á, að honum skyldi fresta.
Þetta er annar leikurinn í röð sem þarf að fresta hjá Werder Bremen vegna vallaraðstæðna. Glódís Perla Viggósdóttir er fyrirliði Bayern Munchen en ekki er búið að ákveða nýjan leiktíma á leiknum.