Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum

Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, tilkynnti í dag hóp sinn fyrir fyrstu landsleiki ársins sem jafnframt eru fyrstu leikir íslensku stelpnanna í undankeppni HM í Brasilíu 2027.
Þorsteinn hitti blaðamenn í Laugardalnum og svaraði spurningum um hópinn en fram undan eru útileikir á móti heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands.
Líklega erfiðasti gluggi sögunnar fyrir íslenskt landslið enda eru stelpurnar okkar að mæta tveimur ríkjandi meisturum á útivelli. England vann Evrópumeistaratitilinn 2025 en þær spænsku urðu heimsmeistarar árið 2023.
Hér fyrir neðan má sjá upptöku frá fundinum.