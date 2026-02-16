Fótbolti

Svona var blaðamannafundurinn fyrir leiki á móti heims- og Evrópumeisturunum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Þorsteinn Halldórsson svaraði spurningum blaðamanna á fundinum. 
Þorsteinn Halldórsson, þjálfari íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta, tilkynnti í dag hóp sinn fyrir fyrstu landsleiki ársins sem jafnframt eru fyrstu leikir íslensku stelpnanna í undankeppni HM í Brasilíu 2027.

Þorsteinn hitti blaðamenn í Laugardalnum og svaraði spurningum um hópinn en fram undan eru útileikir á móti heimsmeisturum Spánar og Evrópumeisturum Englands.

Líklega erfiðasti gluggi sögunnar fyrir íslenskt landslið enda eru stelpurnar okkar að mæta tveimur ríkjandi meisturum á útivelli. England vann Evrópumeistaratitilinn 2025 en þær spænsku urðu heimsmeistarar árið 2023.

Hér fyrir neðan má sjá upptöku frá fundinum.

Klippa: Blaðamannafundur fyrir leiki Íslands gegn Spáni og Englandi
HM 2027 í Brasilíu Landslið kvenna í fótbolta

