„Margt jákvætt að gerast en allir á tánum" Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 15. febrúar 2026 12:02 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra. Vísir/Vilhelm Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sótti um helgina öryggisráðstefnuna í München en segja má með sanni að ráðamenn í Evrópu hafi haldið í sér andanum í aðdraganda hennar vegna heiftúðlegri skammarræðu J.D Vance varaforseta Bandaríkja við sama tilefni á síðasta ári. Í ár var það Marco Rubio utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem steig upp í pontu en kveða þótti við annan og ögn jákvæðari tón í þetta skiptið. Orðin voru vandlegar valin þó að innihald ræðanna tveggja hafi verið um margt áþekkt. Þorgerður Katrín sótti fund varnarmálaráðherra í morgun og segir andann góðan meðal evrópskra ráðherra. „En á hinn bóginn er auðvitað umhugsunarvert að þeir ganga svolítið út frá því að samvinnan verði fyrst og fremst á forsendum bandaríkjastjórnar og ákveðnum heimsmyndartengslum við MAGA, meðal annars um að loftslagsmál skipti engu máli, mannréttindamál sett til hliðar og beita tollum í milliríkjaviðskiptum. Evrópa er einfaldlega ekki sammála þessari stefnu," segir Þorgerður Katrín. Þorgerður segir róstusöm samskiptin yfir Atlantshafið vera að kyrrast og að þó að athygli hafi vakið að Rubio hafi ekki nefnt Grænland á nafn í tölu sinni séu línurnar að skýrast þar líka. „Mér skilst eftir samtöl við okkar vini í Danmörku og Grænlandi að þessi starfshópur er að virka. Það eru uppbyggileg samtöl að eiga sér stað um Grænland og um framtíð og öryggi í Norður-Atlantshafi. Þannig það er margt jákvætt að gerast en allir eru líka á tánum," sagði hún. Öryggis- og varnarmál Utanríkismál Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Bandaríkin