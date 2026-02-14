Landsmálafélagið Rósin hefur sagt sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar í Reykjavík. Varaformaður segir er ósáttur við að formanni félagsins hafi ekki fengið sæti á lista.
Guðný Maja Riba er varaformaður Rósarinnar og segir að þó að félagið hafi slitið samstarfi við fulltrúaráð Samfylkingarinnar í borginni sé ekki um neina stefnubreytingu að ræða. Félagsmenn séu ekki í fýlu út í Samfylkinguna sem slíka heldur sé um að ræða viðbrögð við ákvörðun fulltrúaráðsins að hafna Guðmundi Inga Þóroddssyni, formanns Rósarinnar og frambjóðanda félagsins í prófkjöri Samfylkingarinnar, um sjöunda sætið á listanum
„Mér finnst pínu súrt að finna fyrir því að það sé verið að ýta Guðmundi í burtu. Að það sé ekki verið að hlusta á ákall frá þessu fólki sem vill sjá einhvern með reynslu á þessum lista,“ segir Guðný.
Hún segir listann þurfa að endurspegla samfélagið og að fulltrúaráð sniðgangi hann í raun. Það að heyra ekki undir fulltrúaráð Samfylkingarinnar í Reykjavík felur í sér að Rósinni er frjálst að haga framboðsmálum sínum að vild.
Innt eftir því hvað það komi til með að þýða segir hún það ekki ljóst. Hún segir þó Guðmund Inga mjög eftirsóttan.
„Guðmundur væri mjög eftirsóttur á lista hjá mörgum öðrum flokkum. Hvort sem hann ákveður að stökkva á það,“ segir Guðný.