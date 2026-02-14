Kjartan Guðmundsson er kominn heim til Íslands rúmum átta vikum eftir að hann lenti í alvarlegu umferðarslysi í Suður-Afríku. Móðir hans og dóttir létust í slysinu. Hann flaug í sjúkraflugvél ásamt bróður sínum og ferðalagið tók hátt í sólarhring.
Agnar Jónsson, vinur Kjartans, segir ferðalagið hafa gengið vel og að líðan Kjartans sé eftir atvikum góð.
Sjúkraþota lagði af stað frá Billund á miðvikudaginn og hafði viðkomu í Hurghada í Egyptalandi og Naíróbí í Kenía á leið sinni til Jóhannesarborgar og flaug sömu leið til baka. Flugvélin lenti í Keflavík snemma í morgun.
Agnar segir að Kjartan hafi verið fluttur á gjörgæsludeild borgarspítalans þar sem hann verður skoðaður og framhaldið metið.
„Hann er kominn heim til Íslands. Enginn átti von á því að hann næði því yfirhöfuð. Líkurnar voru ekki með honum,“ segir Agnar.