Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður rætt við þingmann Sjálfstæðisflokksins um málefni bráðamóttöku Landspítala sem segir starfsmenn og skjólstæðinga eiga skilið meiri mannúð og virðingu. Þá verður einnig rýnt í ræðu Marco Rubio á öryggisráðstefnunni í Munchen.
Ný samræmd próf verða tekin fyrir í vor sem miklar vonir eru bundnar við. Rætt verður við forstjóra Miðstöðvar mennta- og skólaþjónustu í fréttatímanum sem og við fyrrum forstjóra Almannavarna ríkisins sem gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn í Grindavík gengur.
Valentínusardagurinn er í dag og í Garðheimum er nóg um að vera af því tilefni. Við heyrum frá deildarstjóra blómadeildar þar um valentínusarstemmninguna.
Grindavík er áfram á toppnum í Bónus-deildinni og þá keppir Jón Ingi Eriksson í stórsvigi á Ólympíuleikunum á Ítalíu í dag.