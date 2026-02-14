Innlent

Upp­nám á bráðamóttökunni og seina­gangur í Grinda­vík

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar klukkan tólf.
Í hádegisfréttum Bylgjunnar verður rætt við þingmann Sjálfstæðisflokksins um málefni bráðamóttöku Landspítala sem segir starfsmenn og skjólstæðinga eiga skilið meiri mannúð og virðingu. Þá verður einnig rýnt í ræðu Marco Rubio á öryggisráðstefnunni í Munchen.

Ný samræmd próf verða tekin fyrir í vor sem miklar vonir eru bundnar við. Rætt verður við forstjóra Miðstöðvar mennta- og skólaþjónustu í fréttatímanum sem og við fyrrum forstjóra Almannavarna ríkisins sem gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn í Grindavík gengur.

Valentínusardagurinn er í dag og í Garðheimum er nóg um að vera af því tilefni. Við heyrum frá deildarstjóra blómadeildar þar um valentínusarstemmninguna.

Grindavík er áfram á toppnum í Bónus-deildinni og þá keppir Jón Ingi Eriksson í stórsvigi á Ólympíuleikunum á Ítalíu í dag.

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 14. febrúar 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

