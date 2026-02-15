Formaður Bændasamtakanna hefur aldrei orðið hræddur við tré Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar 15. febrúar 2026 13:03 Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna á fundinum á Selfossi á fimmtudaginn. Magnús Hlynur Hreiðarsson Formaður Bændasamtakanna segir mikil tækifæri í skógrækt á Íslandi eins og nytjaskógrækt og skjólbeltarækt til að búa til skjól fyrir hús og búpening í sveitum landsins svo eitthvað sé nefnt. Trausti Hjálmarsson, bóndi í Austurhlíð í Bláskógabyggð og formaður Bændasamtakanna var gestur í opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi á fimmtudaginn þar sem hann kom víða við í erindi sínu og svaraði fjölmörgum spurningum. Trausta var tíðrætt um skógrækt og hvað væru miklir möguleikar þar þegar bændur og búalið eru annars vegar. „Það eru mikil tækifæri í skógrækt á Íslandi eins og skjólbeltarækt, hagaskógrækt og nytjaskógrækt, bara nefndu það. Allt er hægt að gera, sem tengist skógrækt til að auka landið, bæta búsetuskilyrði á jörðum, hækka hitastig á jörðum, rækta landið og búa til skjól fyrir hús og búpening. Þarna eiga Íslendingar alveg gríðarleg tækifæri og íslenskir bændur,” sagði Trausti. Magnús Jóhannes Magnússon, formaður Félags eldri borgara á Selfossi og Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna.Magnús Hlynur Hreiðarsson Trausti segist oft heyra í umræðunni ógn af skógrækt á Íslandi en hann segist aldrei hafa orðið hræddur við tré. „Ef að ríkisstjórnin ætlar að ná árangri í því, sem kallað er loftlagsmál, sem ég vil bara kalla verðmætasköpun, þetta er ekkert annað en verðmætasköpun að planta trjám, þá þarf að vinna það með bændum vegna þess að bændur eiga landið enn þá, við þurfum að gera það á meðan bændur eiga enn þá landið,” sagði Trausti. Trausti hvetur bændur, sem eru ekki í skógrækt að fara í skógrækt. „Við þurfum að vera dálítið klókir núna íslenskir bændur í því að efla skógrækt og nýta þetta sem tækifæri og horfa ekki á þetta sem ógn,” sagði formaður Bændasamtakanna. Guðmundur Lárusson í Stekkum var einn af þeim, sem stóð upp á fundinum og hrósaði Trausta fyrir erindið og spurði hann spurninga. Guðmundur var um tíma formaður Landssambands kúabænda.Magnús Hlynur Hreiðarsson Árborg Skógrækt og landgræðsla Eldri borgarar Mest lesið Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Innlent Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Erlent „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Innlent Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Innlent Ný samræmd próf lögð fyrir Innlent Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Innlent Kjartan er kominn heim til Íslands Innlent Fleiri fréttir „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Barist um formennsku í Framsóknarflokknum „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Ný samræmd próf lögð fyrir Framsókn þurfi að þora að svara rangfærslum og hálfsannleik popúlista „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Kjartan er kominn heim til Íslands Aldrei fleiri útskrifast frá Bifröst Gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn Grindavíkur gengur Íslendingar stemmningsfólk sem taki öllum gleðidögum fagnandi Bein útsending: Sigurður Ingi ávarpar Framsóknarmenn í síðasta sinn sem formaður Segir einkaðila ekki hafa fengið svör í marga mánuði Ánægja með bæjarstjórann en Sjálfstæðismenn með mest fylgi Uppnám á bráðamóttökunni og seinagangur í Grindavík Fluttur á sjúkrahús eftir líkamsárás í Grafarvogi WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Safnstjórinn segir þessa flugvél merkasta gripinn Herþotur frá Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi á Íslandi Tveir handteknir fyrir stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Loðnutorfur á hraðferð með suðurströndinni „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Algjör samstaða sé um að hækka bætur Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“ Sjá meira