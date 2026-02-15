Innlent

For­maður Bænda­sam­takanna hefur aldrei orðið hræddur við tré

Magnús Hlynur Hreiðarsson skrifar
Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna á fundinum á Selfossi á fimmtudaginn.
Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna á fundinum á Selfossi á fimmtudaginn. Magnús Hlynur Hreiðarsson

Formaður Bændasamtakanna segir mikil tækifæri í skógrækt á Íslandi eins og nytjaskógrækt og skjólbeltarækt til að búa til skjól fyrir hús og búpening í sveitum landsins svo eitthvað sé nefnt.

Trausti Hjálmarsson, bóndi í Austurhlíð í Bláskógabyggð og formaður Bændasamtakanna var gestur í opnu húsi hjá eldri borgurum á Selfossi á fimmtudaginn þar sem hann kom víða við í erindi sínu og svaraði fjölmörgum spurningum.

Trausta var tíðrætt um skógrækt og hvað væru miklir möguleikar þar þegar bændur og búalið eru annars vegar.

„Það eru mikil tækifæri í skógrækt á Íslandi eins og skjólbeltarækt, hagaskógrækt og nytjaskógrækt, bara nefndu það. Allt er hægt að gera, sem tengist skógrækt til að auka landið, bæta búsetuskilyrði á jörðum, hækka hitastig á jörðum, rækta landið og búa til skjól fyrir hús og búpening. Þarna eiga Íslendingar alveg gríðarleg tækifæri og íslenskir bændur,” sagði Trausti.

Magnús Jóhannes Magnússon, formaður Félags eldri borgara á Selfossi og Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtakanna.Magnús Hlynur Hreiðarsson

Trausti segist oft heyra í umræðunni ógn af skógrækt á Íslandi en hann segist aldrei hafa orðið hræddur við tré.

„Ef að ríkisstjórnin ætlar að ná árangri í því, sem kallað er loftlagsmál, sem ég vil bara kalla verðmætasköpun, þetta er ekkert annað en verðmætasköpun að planta trjám, þá þarf að vinna það með bændum vegna þess að bændur eiga landið enn þá, við þurfum að gera það á meðan bændur eiga enn þá landið,” sagði Trausti.

Trausti hvetur bændur, sem eru ekki í skógrækt að fara í skógrækt.

„Við þurfum að vera dálítið klókir núna íslenskir bændur í því að efla skógrækt og nýta þetta sem tækifæri og horfa ekki á þetta sem ógn,” sagði formaður Bændasamtakanna.

Guðmundur Lárusson í Stekkum var einn af þeim, sem stóð upp á fundinum og hrósaði Trausta fyrir erindið og spurði hann spurninga. Guðmundur var um tíma formaður Landssambands kúabænda.Magnús Hlynur Hreiðarsson
Árborg Skógrækt og landgræðsla Eldri borgarar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið