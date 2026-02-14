Sólveig Þorvaldsdóttir, doktor í jarðskjálftafræði og fyrrverandi forstjóri Almannavarna ríkisins gagnrýnir hversu seint og illa endurreisnin í Grindavík gengur. Hún segir að það vanti stofnuna umhverfi til að taka utan um endurreisnina.
Sólveig, sem segist hafa mikinn áhuga á náttúruhamförum hefur fylgst mjög vel með öllu í Grindavík í kjölfar eldgosanna á svæðinu og þeirri uppbyggingu, sem unnið er að.
En hvernig upplifir hún ástandið eins og það er í dag?
„Mér finnst það alveg skelfilegt að horfa á ástandið í Grindavík og þá er ég að tala um það að okkur vantar algjörlega stofnuna umhverfi til að taka utan um endurreisnina. Ég heyri það á fundum að íbúar eru alltaf að segja sömu hlutina aftur og aftur en það er ekkert kerfi, sem tekur á móti þessu og virkilega vinnur úr þessu með fólkinu,” segir Sólveig.
Hverju er þá um að kenna fyrst þetta gengur svona illa?
„Yfirvöldum vegna þess að það eru yfirvöld, sem búa til stofnuna umhverfi og nú getum við talað um alla flokka. Það eru þrír flokkar núna í ríkisstjórn og það voru aðrir þrír flokkar í ríkisstjórn, þannig að það er kannski erfitt að benda á einhvern einn flokk en þau ættu að taka sig saman og laga þessi mál”.
Og þetta að lokum frá Sólveigu.
„Það á að veita þessu fólki eins og öðru fólki í landinu og framtíðar sveitarfélögum, sem eiga eftir að lenda í þessu sama, það á að veita þeim umgjörð þannig að það sé sómasamlega staðið að þessu,” segir Sólveig.
En verður byggð áfram í Grindavík eða hvað?
„Það er bara þeirra að ákveða það og fólksins, sem kemur þarna að máli. Það er ekki mitt að ákveða það.”