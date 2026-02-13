Íslenski landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson var á skotskónum og skoraði tvö af mörkum Brann í 6-1 sigri í æfingarleik gegn Odd á Marbella í dag. Þetta var fyrsti leikur Jóns Dags fyrir Brann.
Jón Dagur kom á láni frá þýska félaginu Hertha Berlin á dögunum og hann skoraði tvö mörk fyrir Brann í dag. Seinna markið kom beint úr aukaspyrnu..
Liðið er í æfingarferð á Marbella þessa dagana og bæði að undirbúa sig fyrir komandi átöku í norsku úrvalsdeildinni en ekki síðust einvígi gegn ítalska liðinu Bologna í umspili fyrir 16-liða úrslit Evrópudeildarinnar.
Jón Dagur var ekki eini Íslendingurinn sem þreytti frumraun sína með Brann í dag. Það gerði einnig Kristall Máni Ingason sem kom til félagsins frá Sönderjyske á dögunum.
Fyrir voru þeir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson á mála hjá félaginu. Freyr Alexandersson er þjálfari Brann.
Mörkin úr sigri Brann í dag má sjá hér fyrir neðan: