Heilbrigðisráðuneytið og einkarekna læknamiðstöðin Klíníkin eiga í viðræðum um hvort sú síðarnefnda geti tekið við sjúklingum frá Landspítala vegna neyðarástands á bráðadeild. Við ræðum við framkvæmdastjóra fyrirtækisins og heilbrigðisráðherra í kvöldfréttum.
Gjörbreytt heimsmynd blasir við og baráttutímabil stórveldanna er runnið upp. Þetta er meðal þess sem kom fram í máli leiðtoga á öryggismálafundi sem fer fram um helgina. Guðmundur Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði, mætir í myndver og rýnir í stöðu heimsmála.
Þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa í SkerjafirðI stefnir allt í að síðasta náttúrulega fjara suðurhluta Reykjavíkur verði að landfyllingu. Við heyrum í íbúum.
Þá sjáum við nýjar myndir frá loðnuvertíð, kíkjum á hæfileikakeppnina Breiðholt Got Talent og förum í Bláfjöll þar sem snjóframleiðsla er í fullum gangi.
Í Sportpakkanum verður farið yfir ánægjulega þróun sem sýnir að fjöldi fatlaðra barna sem tekur þátt í íþróttastarfi hefur aukist um rúman helming.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.