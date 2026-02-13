Innlent

Við­ræður við Klíníkina, bar­átta stór­velda og Breið­holt Got Talent

Sunna Sæmundsdóttir skrifar
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.
Kolbeinn Tumi Daðason les kvöldfréttir í kvöld.

Heilbrigðisráðuneytið og einkarekna læknamiðstöðin Klíníkin eiga í viðræðum um hvort sú síðarnefnda geti tekið við sjúklingum frá Landspítala vegna neyðarástands á bráðadeild. Við ræðum við framkvæmdastjóra fyrirtækisins og heilbrigðisráðherra í kvöldfréttum.

Gjörbreytt heimsmynd blasir við og baráttutímabil stórveldanna er runnið upp. Þetta er meðal þess sem kom fram í máli leiðtoga á öryggismálafundi sem fer fram um helgina. Guðmundur Hálfdánarson, prófessor í sagnfræði, mætir í myndver og rýnir í stöðu heimsmála.

Þrátt fyrir mikla andstöðu íbúa í SkerjafirðI stefnir allt í að síðasta náttúrulega fjara suðurhluta Reykjavíkur verði að landfyllingu. Við heyrum í íbúum.

Þá sjáum við nýjar myndir frá loðnuvertíð, kíkjum á hæfileikakeppnina Breiðholt Got Talent og förum í Bláfjöll þar sem snjóframleiðsla er í fullum gangi.

Í Sportpakkanum verður farið yfir ánægjulega þróun sem sýnir að fjöldi fatlaðra barna sem tekur þátt í íþróttastarfi hefur aukist um rúman helming.

Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Bylgjunnar, Sýnar og Vísis klukkan 18:30.

Kvöldfréttir

