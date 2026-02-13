Erlendur ferðamaður sem féll tæpa tuttugu metra við foss nærri Selvallavatni á Snæfellsnesi var fluttur með þyrlu Landhelgisgæslunnar til Reykjavíkur. Þrátt fyrir hátt fall var maðurinn með meðvitund.
Útkall vegna slyssins barst Neyðarlínunni á þriðja tímanum í dag og voru bæði björgunarsveitir frá Grundarfirði og Stykkishólmi kallaðar út. Lögreglan kom einnig að málinu.
Slysið varð á Vatnaleið sem liggur þvert yfir Snæfellsnes en þyrla Landhelgisgæslunnar sem var í æfingaflugi var látin sækja lækni og koma með á vettvang. Þyrlan flutti svo manninn til Reykjavíkur á fimmta tímanum.
Ásmundur Kristinn Ásmundsson aðstoðaryfirlögregluþjónn á Vesturlandi segir í samtali við fréttastofu að maðurinn hafi verið með meðvitund þegar viðbragðsaðila bar að. Ekki liggur fyrir um hversu alvarleg meiðsli mannsin eru.
Ferðamaðurinn hafi verið á göngu skammt frá útsýnispalli yfir Selvallavatni. Ásmundur segir göngustíginn hafa verið hálan, ferðamaðurinn runnið og fallið niður það sem lögreglumenn á vettvangi töldu vera um 15-20 metra.
Ásmundur ítrekar að mun betur hafi farið en á horfðist þegar útkallið barst. Þessu megi meðal annars þakka því að ferðamaðurinn hafi lent á bakkanum en ekki úti í ánni.
Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að öllum aðgerðum á svæðinu sé lokið.
