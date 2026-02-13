Innlent

Bíða enn gagna mánuði frá upp­hafi rann­sóknar

Árni Sæberg skrifar
Skemman er gjörónýt eftir brunann. Vísir/Vilhelm

Rannsókn á stórbruna í skemmu í Gufunesi hefur nú staðið yfir í mánuð. Rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu bíður enn gagna frá tæknideild og því er ekkert hægt að segja til um möguleg eldsupptök.

Þetta segir Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi á lögreglustöðinni á Vínlandsleið, í samtali við Vísi. Rannsókn málsins sé enn í fullum gangi og ómögulegt sé að segja til um það hvenær gögn berist frá tæknideild til rannsóknardeildar.

Eldur kviknaði í skemmu í Gufunesi, sem framleiðslufyrirtækið Truenorth hafði á leigu hjá Reykjavíkurborg, síðdegis þann 12. janúar og logaði fram á nótt. Vettvangurinn var afhentur lögreglu til rannsóknar að morgni 13. janúar.

Sem áður segir liggur ekki fyrir hvernig eldurinn kviknaði en tveimur árum fyrir upptök hans hafði hópur fólks varað við slæmu ástandi raflagna í húsinu.

