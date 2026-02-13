Bíða enn gagna mánuði frá upphafi rannsóknar Árni Sæberg skrifar 13. febrúar 2026 14:00 Skemman er gjörónýt eftir brunann. Vísir/Vilhelm Rannsókn á stórbruna í skemmu í Gufunesi hefur nú staðið yfir í mánuð. Rannsóknardeild Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu bíður enn gagna frá tæknideild og því er ekkert hægt að segja til um möguleg eldsupptök. Þetta segir Hildur Rún Björnsdóttir, lögreglufulltrúi á lögreglustöðinni á Vínlandsleið, í samtali við Vísi. Rannsókn málsins sé enn í fullum gangi og ómögulegt sé að segja til um það hvenær gögn berist frá tæknideild til rannsóknardeildar. Eldur kviknaði í skemmu í Gufunesi, sem framleiðslufyrirtækið Truenorth hafði á leigu hjá Reykjavíkurborg, síðdegis þann 12. janúar og logaði fram á nótt. Vettvangurinn var afhentur lögreglu til rannsóknar að morgni 13. janúar. Sem áður segir liggur ekki fyrir hvernig eldurinn kviknaði en tveimur árum fyrir upptök hans hafði hópur fólks varað við slæmu ástandi raflagna í húsinu. Lögreglumál Slökkvilið Bruni í skemmu í Gufunesi Reykjavík Mest lesið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Innlent Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Innlent Fleiri fréttir Björgunarsveitir á Snæfellsnesi kallaðar út Bíða enn gagna mánuði frá upphafi rannsóknar Gagnrýnin byggi „að miklu leyti á misskilningi“ Framlag Íslands mun minna en annarra Norðurlanda Á leið til Íslands átta vikum eftir slysið VG vex og býður á stefnumót og Vor til vinstri leitar að fólki Allt rykbindiefni búið Fjölmargir Íslendingar á ADHD-lyfjum sviptir bílprófi Bruninn látinn klára sig og vettvangur afhentur lögreglu Framlag Íslands hlutfallslega lítið og svifrykið hrellir borgarbúa Dorrit líkaði aldrei við „slepjulegan“ Epstein Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Fá sálfræðitíma en vilja bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Sjá meira