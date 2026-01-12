Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Agnar Már Másson skrifar 12. janúar 2026 22:01 Slökkvilðsmenn réðu nðurlögum eldsins. Ekki er víst hvaðan eldurinn kviknaði. Vísir/Lýður Valberg Ekki er ljóst hvað olli þeim mikla eldi sem braust út í skemmu í Gufunesi í dag. Fyrir rúmlega tveimur árum höfðu þáverandi leigjendur miklar áhyggjur af aðbúnaði í húsnæðinu, sem er í eigu Reykjavíkurborgar, og lýstu rafmagninu í húsinu sem „slysagildru“ á sínum tíma. Allt tiltækt slökkvilið var kallað út vegna logandi vöruskemmu í Gufunesi um klukkan 17 í dag. Mikið eldhaf blasti við á vettvangi en slökkvilið hafði ráðið niðurlögum eldsins að mestu um klukkan 20. Framleiðslufyrirtækið TrueNorth leigir húsið sem geymslu og fjöldi muna skemmdist í eldinum, að sögn stjórnarformanns félagsins. Ekki liggur fyrir hvað olli eldinum en í febrúar 2024 birti Framfarafélag Gufuness færslu á Facebook-síðu sinni vegna þess að Reykjavíkurborg hafði auglýsingt skemmuna til leigu. Skemman hefur meðal annars verið kölluð Skemma 7. Framfarafélagið beindi spurningum til borgaryfirvalda um hvort búið væri að gera úrbætur á því sem ábótavant hafði verið meðan skapandi starf var í húsinu. Listahópurinn Fúsk hafði nefnilega um hríð fengið gjaldfrjáls afnot af skemmunni, sem var í eiginlegri niðurníslu, en borgin ákvað svo að setja skemmuna á leigu árið 2023. Fúsk-hópurinn ákvað í fyrstu að leigja skemmuna sjálfur til sex mánaða en forsvarmenn hópsins voru ósáttir við að Reykjavíkurborg hefði ekkert gert til þess að bæta aðstöðuna, þrátt fyrir að þau þyrftu nú að greiða nú fyrir afnot af húsnæðinu. „Við erum að leigja ósamþykkta eign, höfum enga klósettaðstöðu, ekki aðgang að vatni, hvorki heitu né köldu og rafmagnið er slysagildra,“ er haft eftir lýsingum Fúskara í fyrrnefndu opnu bréfi Framfarafélags Gufuness. „Undanfarið hefur svo allt verið á floti og við þurft að hringja út dælubíla.” Ekki liggur fyrir hvort einhverjar úrbætur hafi verið gerðar á húsinu síðan þá. Framfarafélag Gufuness velti því þá fyrir sér í opnu bréfi sínu hvort búið væri að leggja skólplagnir svo hægt væri að setja upp klósettaðstöðu og hvort nýtt rafmagn hefði verið lagt, hvort vatnslagnir fyrir heitt og kalt vatn væru til staðar og hvort húsnæðið væri enn ósamþykkt. „Til þess að hægt sé að byggja upp skapandi starfsemi á svæðinu er nauðsynlegt að borgin sinni viðhaldi á húsnæðinu sem hún leigir út, hér eins og annars staðar,“ sagði í Facebook-færslu framfarafélagsins. Slökkvilið Reykjavík Mest lesið Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Innlent Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Innlent „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Innlent Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Innlent Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Innlent Trump ósáttur við orð olíuforstjórans og vill útiloka hann Erlent „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Innlent Sturla Böðvarsson er látinn Innlent Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Innlent Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Innlent Fleiri fréttir Skammdegið víkur með hækkandi sól Rafmagnið í skemmunni þótti „slysagildra“ Hafnarfjarðarmálið: Spurning hvort ekki hafi verið litið til frásagnar foreldra Þetta skýrir mögnuðu norðurljósin „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta“ Gengið ágætlega að slökkva og kalla fólk til baka Kvöldfréttir: Í beinni frá Gufunesi Náð tökum á stórbrunanum í Gufunesi Reyna aftur að fá Helga Bjart á bak við lás og slá Niðurstöður samræmdra prófa í vor verði opinberaðar Líkti Nönnu við skerpukjöt og uppskar gífurlega reiði Mátti skjóta hund vegna viðbúins fjárhagslegs tjóns Loka lauginni vegna veðurs Biðlar til ráðherra og segir upphrópanir ekki hjálpa Funda um Evrópumálin „fjarri kastljósi fjölmiðla“ Ásdís Halla og Erna Kristín skiptast á ráðuneytum Þóttist vera borgarstarfsmaður og sveik út síma og verkfæri Fyrsta skref Guðbjargar að taka sér frí Játar að hafa brotið á stúlku í Hafnarfirði Vonskuveður víða um land og óvissustig í gildi Íslenskum ríkisborgurum fjölgaði fimmtán sinnum meira en erlendum Enn til skoðunar hvort úrskurðurinn verði kærður Bálhvasst á Austfjörðum og óvissustig vegna snjóflóðahættu Maður ársins og slökkviliðið brugðust við vegna álftar sem fraus föst Þrjár vikur í fyrsta gjalddaga og 15% eiga eftir að skrá kílómetrastöðu Fengu ekki réttargæslumann þrátt fyrir grun um ofbeldi á leikskólanum „Martröð sem ég mun bera með mér alla ævi“ Draumur að skipuleggja kvennaverkfall í Þýskalandi Sturla Böðvarsson er látinn Forsjá varla ákveðin útfrá erfðafræðilegum tengslum Sjá meira