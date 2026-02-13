Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Lovísa Arnardóttir skrifar 13. febrúar 2026 10:49 Um áramót strengja sér margir heit um að hreyfa sig meira, lesa meira eða hætta einhverjum ósið. Vísir/Vilhelm Færri strengdu áramótaheit í ár en síðustu tvö ár. 17 prósent svarenda könnunar Prósents segjast hafa strengt áramótaheit en 83 prósent gerðu það ekki. Líklegra er að fólk strengi slík heit eftir því sem yngra það er. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Prósents Þeim hefur farið fækkandi síðustu ár sem strengja áramótaheit eftir að þeim fjölgaði. Árið 2022 sögðust 17 prósent strengja áramótaheit og tveimur árum seinna hafði þeim fjölgað í 24 prósent. Árið 2025 fækkaði þeim svo í 20 prósent sem svöruðu játandi og í ár hafði þeim svo aftur fækkað í 17 prósent. Töluverður aldursmunur er í niðurstöðunum. Prósent Samkvæmt niðurstöðum er nokkur kynjamunur og strengja þannig 21 prósent kvenna áramótaheit á móti 14 prósent karlmanna. Þeim fór fjölgandi en svo aftur fækkandi sem strengja áramótaheit. Prósent Töluverður aldursmunur er á svörunum en hæsta hlutfallið er meðal þeirra sem eru 18 til 24 ára þar sem 40 prósent strengja áramótaheit. Hlutfallið lækkar svo eftir því sem aldur hækkar. Sem dæmi segjast 25 prósent þeirra á aldrinum 25 til 34 ára strengja áramótaheit, 15 prósent 35 til 44 ára, 14 prósent 45 til 54 ára, tíu prósent þeirra sem eru 55 til 65 ára og aðeins sjö prósent þeirra sem eru 65 ára og eldri. Kynjamunur er á niðurstöðunum. Prósent Gögnum var safnað frá 21. janúar til 2. febrúar 2026 í netkönnun meðal könnunarhóps Prósents. Úrtakið var 2.000 (einstaklingar 18 ára og eldri) og var svarhlutfall 50 prósent. Í dag eru um 15.000 einstaklingar 18 ára og eldri af öllu landinu skráðir í könnunarhóp Prósents. Sendar eru út kannanir á handahófskennt úrtak úr könnunarhópnum á netföng þátttakenda. Niðurstöður eru vigtaðar út frá kyni, aldri og búsetu svo hægt sé að alhæfa um þær með 95% vissu.Færri strengja áramótaheit í ár en síðustu tvö ár. 17 prósent svarenda strengja áramótaheit en 83 prósent gera það ekki. Líklegra er að fólk strengi slík heit eftir því sem yngra það er. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Prósents Þeim hefur farið fækkandi síðustu ár sem strengja áramótaheit eftir að þeim fjölgaði. Árið 2022 sögðust 17 prósent strengja áramótaheit og tveimur árum seinna hafði þeim svo fjölgað í 24 prósent. Árið 2025 fækkaði þeim svo í 20 prósent sem svöruðu játandi og í ár hafði þeim svo aftur fækkað í 17 prósent. Samkvæmt niðurstöðum er nokkur kynjamunur og strengja þannig 21 prósent kvenna áramótaheit á móti 14 prósent karlmanna. Töluverður aldursmunur er á svörunum en hæsta hlutfallið er meðal þeirra sem eru 18 til 24 ára þar sem 40 prósent strengja áramótaheit. Hlutfallið lækkar svo eftir því sem aldur hækkar. Sem dæmi segjast 25 prósent þeirra á aldrinum 25 til 34 ára strengja áramótaheit, 15 prósent 35 til 44 ára, 14 prósent 45 til 54 ára, tíu prósent þeirra sem eru 55 til 65 ára og aðeins sjö prósent þeirra sem eru 65 ára og eldri. Gögnum var safnað frá 21. janúar til 2. febrúar 2026 í netkönnun meðal könnunarhóps Prósents. Úrtakið var 2.000 (einstaklingar 18 ára og eldri) og var svarhlutfall 50 prósent. Í dag eru um 15.000 einstaklingar 18 ára og eldri af öllu landinu skráðir í könnunarhóp Prósents. Sendar eru út kannanir á handahófskennt úrtak úr könnunarhópnum á netföng þátttakenda. Niðurstöður eru vigtaðar út frá kyni, aldri og búsetu svo hægt sé að alhæfa um þær með 95% vissu. Áramót Mest lesið Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Innlent Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Innlent Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Innlent Fleiri fréttir Tveggja bíla árekstur á Hellisheiði Vöggustöfubörn fá sálfræðitíma en biðla til forsætisráðherra um bætur Yngra fólk líklegra til að strengja áramótaheit Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Líkamsárásir, þjófnaðir og fíkniefnabrot Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Ósammála um að það sé kostur að vera formaður utan þings Tengslanet veikara og andleg líðan verri í dag en fyrir rýmingu „Sprengjuflugvélar er ógnin sem við sjáum hér“ „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Vinnur fallega muni úr íslenskum trjám ASÍ og SA telja stjórnvöld á villigötum Jákvæð skref hafi verið tekin í vinnuhópi um málefni Grænlands Forstjóri í beinni, herþotur og bjór á vellinum Stúlkan er fundin Skoða að leigja hótel til að létta undir með bráðamóttökunni Ingibjörg fljót að rífa upp boxhanskana Hækkuðu gjaldið í skugga stúdentamótmæla Bjórinn nú leyfður á vellinum Íhugar að bjóða fram til varaformanns Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Lýsa eftir bíl sem var stolið fyrir utan Landspítalann Rafmagnslaust á Siglufirði Ríkisfjármálaleg tímasprengja, mistök eða tímabært réttlætismál? Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Vísbendingar um gerviverktöku í geiranum Hálf-íslenskur hermaður hluti af sænsku herflugsveitinni Sjá meira