Yngra fólk lík­legra til að strengja ára­móta­heit

Lovísa Arnardóttir skrifar
Um áramót strengja sér margir heit um að hreyfa sig meira, lesa meira eða hætta einhverjum ósið.
Færri strengdu áramótaheit í ár en síðustu tvö ár. 17 prósent svarenda könnunar Prósents segjast hafa strengt áramótaheit en 83 prósent gerðu það ekki. Líklegra er að fólk strengi slík heit eftir því sem yngra það er. Þetta kemur fram í niðurstöðum könnunar Prósents

Þeim hefur farið fækkandi síðustu ár sem strengja áramótaheit eftir að þeim fjölgaði. Árið 2022 sögðust 17 prósent strengja áramótaheit og tveimur árum seinna hafði þeim fjölgað í 24 prósent. Árið 2025 fækkaði þeim svo í 20 prósent sem svöruðu játandi og í ár hafði þeim svo aftur fækkað í 17 prósent.

Samkvæmt niðurstöðum er nokkur kynjamunur og strengja þannig 21 prósent kvenna áramótaheit á móti 14 prósent karlmanna.

Töluverður aldursmunur er á svörunum en hæsta hlutfallið er meðal þeirra sem eru 18 til 24 ára þar sem 40 prósent strengja áramótaheit. Hlutfallið lækkar svo eftir því sem aldur hækkar. Sem dæmi segjast 25 prósent þeirra á aldrinum 25 til 34 ára strengja áramótaheit, 15 prósent 35 til 44 ára, 14 prósent 45 til 54 ára, tíu prósent þeirra sem eru 55 til 65 ára og aðeins sjö prósent þeirra sem eru 65 ára og eldri.

Gögnum var safnað frá 21. janúar til 2. febrúar 2026 í netkönnun meðal könnunarhóps Prósents. Úrtakið var 2.000 (einstaklingar 18 ára og eldri) og var svarhlutfall 50 prósent.

