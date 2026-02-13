Erlent

Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins

Sólrún Dögg Jósefsdóttir skrifar
Stjórnandi gistiheimilis í Vang Vieng í Laos heldur á vodkaflösku á bar þess. Áströlsku stúlkurnar dvöldu þar.
Stjórnandi gistiheimilis í Vang Vieng í Laos heldur á vodkaflösku á bar þess. Áströlsku stúlkurnar dvöldu þar. AP/Anupam Nath

Fjölskyldur tveggja ástralskra unglingsstúlkna sem létust úr tréspíraeitrun eftir að hafa drukkið metanólblandað áfengi á hóteli í Laos árið 2024 segjast hafa orðið fyrir áfalli þegar þær fréttu að starfsfólkið sem bar ábyrgð á drykkjunum hafi hlotið sekt upp á einungis 185 Bandaríkjadali vegna málsins. 

Bianca Jones og Holly Morton-Bowles voru meðal gesta á gistihúsi á ferðamannastaðnum Vang Vieng í Laos í nóvember 2024 sem drukku metanólblandað áfengi með þeim afleiðingum að þeir veiktust af metanóleitrun og létust. Hin látnu, sem voru sex talsins, komu frá Ástralíu, Danmörku, Bretlandi og Bandaríkjunum. 

Sjá einnig: Eig­andi gistiheimilis hand­tekinn í tengslum við metanóleitrun

Lögregluyfirvöld í Laos handtóku á sínum tíma eiganda og framkvæmdastjóra gistiheimilis í Vang Vieng í tengslum við dauðsföllin. Litlar upplýsingar var að fá um málshöfðanir að því er erlendir fjölmiðlar komust næst. 

Shaun Bowles og Mark Jones, feður áströlsku stúlknanna, segja í samtali við ástralska miðilinn 9News, sem Guardian hefur eftir, að þeir hafi þurft að reiða sig á hópspjall fjölskyldna allra hinna látnu fyrir fréttir af dómsmálum tengdum atvikinu. Bresk stjórnvöld sáu þeim fyrir upplýsingagjöfinni. 

Vissu ekki af dómsmálinu

Í janúar fengu fjölskyldurnar fréttir af því að tíu manns tengdir gistihúsinu hafi verið sakfelldir af dómstól í Laos vegna málsins. Þeir hafi hlotið sekt upp á 185 dali, eða tæplega 23 þúsund krónur, og skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að eyða sönnunargögnum. 

Feðurnir segjast í samtali við miðilinn í áfalli yfir tíðindunum, þrátt fyrir að seinna hafi komið í ljós að dómsmálið sneri einungis að andláti eins af sex fórnarlömbunum, bandarísks ferðamanns.

Þeir segjast ráðþrota yfir því hvernig þeir geta náð fram réttlæti fyrir laoskum dómstólum og biðla til ástralskra yfirvalda að koma þeim til hjálpar.

„Við höfum engu sambandi náð við laosk stjórnvöld. Við höfðum ekki einu sinni hugmynd um að réttarhöldin væru í gangi,“ sagði Bwoles við 9News. 

Utanríkisþjónustan í Ástralíu hefur síðan beðist afsökunar á aðgerðarleysi í máli stúlknanna tveggja og heita því að leggja sitt af mörkum til að ná fram réttlæti í málinu. 

Meðal látnu var hin 21 árs gamla Freja Vennervald Sørensen frá Danmörku, en í september hugðist danska lögreglan hefja frekari rannsókn á málinu. 

Laos Ástralía Erlend sakamál

Tengdar fréttir

Vilja vara aðra við örlögum dóttur sinnar í Laos

Foreldrar hinnar 21 árs gömlu Freja Vennervald Sørensen sem lést í síðasta mánuði í Laos úr metanól-eitrun segjast vilja halda sögu dóttur sinnar á lofti og þannig vara aðra við og koma í veg fyrir að þeir hljóti sömu örlög og hún og vinkona hennar.

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið