Englendingar vona að sagan endurtaki sig ekki eftir að landsliðsþjálfarinn Thomas Tuchel skrifaði í gær undir samning við enska knattspyrnusambandið sem gildir fram yfir EM 2028.
Tuchel hefur staðið sig vel í starfinu og stýrði Englandi beint inn á HM 2026 með fullt hús stiga í undankeppninni. Sögusagnir höfðu verið á sveimi um að hann taki við félagsliði eftir HM í sumar. Manchester United og fleiri stórlið verið nefnd í þeirri umræðu en ekkert verður úr því.
Committed to our journey 🏴🦁Thomas Tuchel will lead our #ThreeLions through to 2028 after signing a new contract!— England (@England) February 12, 2026
Englendingar taka tíðindunum flestir fagnandi en Phil McNulty, háttsettur fótboltablaðamaður hjá BBC, minnir samlanda sína á að svipuð staða hefur komið upp áður.
Árið 2010 var Fabio Capello í sömu sporum, á leiðinni með England á HM en eftirsóttur af félagsliðum. Enska knattspyrnusambandið ákvað að framlengja samning hans fram yfir EM 2012, rétt fyrir HM 2010.
Sú saga endaði ekki vel fyrir enska landsliðið eða Capello. England varð fyrir vonbrigðum og féll úr leik í sextán liða úrslitum HM í Suður-Afríku og þá sátu ósáttir stjórnarmenn sambandsins uppi með Capello í starfi.
Ítalanum var á endanum vikið úr starfi í febrúar 2012, þegar hann mótmælti þeirri ákvörðun að svipta John Terry fyrirliðabandinu.
Gareth Southgate, sem stýrði enska landsliðinu á undan Tuchel, minntist á þetta í ævisögu sem hann gaf nýlega út. Þá sagðist hann hafa ákveðið að þiggja ekki tilboð um framlengdan samning fyrir EM 2024, með það í huga hvernig fór fyrir Capello.