Laskað topplið missti niður forystu gegn Brentford 12. febrúar 2026 22:00 Noni Madueke skoraði mark Arsenal. Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images Brentford tók á móti toppliði Arsenal og gerði 1-1 jafntefli eftir að hafa lent undir. Noni Madueke skoraði skallamark fyrir Arsenal en Keane Lewis-Potter svaraði með skallamarki fyrir Brentford. Skytturnar urðu fyrir vægu áfalli þegar leikskýrslan birtist og engan William Saliba var að sjá, vegna veikinda, en Christian Mosquera tók hans sæti í byrjunarliðinu og átti eftir að bjarga liðinu á mikilvægri stundu. Fyrri hálfleikurinn var með rólegra móti og fá færi litu dagsins ljós. Hættulegasta tilraunin var skalli hjá Igor Thiago sem David Raya varði vel. Arsenal var hættulegri aðilinn í upphafi seinni hálfleiks og tók forystuna á 61. mínútu þegar Noni Madueke reis hátt til lofts og stangaði boltann í netið eftir fyrirgjöf Piero Hincapie. Staðan varð síðan jöfn á ný aðeins tíu mínútum síðar, þegar Keane Lewis-Potter skoraði skallamark fyrir Brentford upp úr hornspyrnu. Á lokamínútunum var Brentford líklegra, en bæði lið fengu tækifæri til að setja sigurmarkið. Brentford fékk frábæra skyndisókn sem Christian Mosquera braut niður með mikilvægri rennitæklingu eftir að hafa misst Igor Thiago frá sér. Arsenal fékk síðan skyndisókn í uppbótartímanum en þar fóru Gabriel Martinelli og Viktor Gyökeres illa með góða stöðu. Leiknum lauk því með 1-1 jafntefli, sem gefur Arsenal aðeins fjögurra stiga forskot á toppnum og skilur Brentford eftir tveimur stigum frá Liverpool. Enski boltinn Brentford FC Arsenal FC