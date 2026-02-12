Erlent

Greiða at­kvæði um há­marks­fjölda Sviss­lendinga

Veggspjald frá Svissneska þjóðarflokknum um innflytjendamál í Lausanne árið 2020. Á myndinni stendur „.það er of þröngt um okkur“ yfir teikningu af svissneskum borgurum umkringdum fólki í litum Evrópusambandsins.
Veggspjald frá Svissneska þjóðarflokknum um innflytjendamál í Lausanne árið 2020. Á myndinni stendur „.það er of þröngt um okkur" yfir teikningu af svissneskum borgurum umkringdum fólki í litum Evrópusambandsins. AP/Laurent Gillieron/Keystone

Svisslendingar greiða atkvæði um það í sumar hvort setja eigi hámark á hversu margir þeir mega vera. Verði tillaga stærsta flokks landsins að veruleika mega landsmenn ekki verða fleiri en tíu milljónir um miðja öldina. Tilgangurinn er að fækka innflytjendum.

Staðfest var í gær að nógu margar undirskriftir hefðu safnast til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin um tillögu Svissneska þjóðarflokksins 14. júní.

Íbúar Sviss voru 9,1 milljón manna á seinni hluta síðasta árs. Tæpur þriðjungur þeirra var fólk sem fæddist utan Sviss, flestir þeirra í löndum Evrópusambandsins.

Tillagan felur í sér að ef mannfjöldinn nær 9,5 milljón geti ríkisstjórnin sett strangari kröfur um hælisveitingar, fjölskyldusameiningar, útgáfu dvalarleyfa og reynt að endursemja um alþjóðlega sáttmála.

Svissneski þjóðarflokkurinn (SVP) er stærsti hægriflokkur Sviss og með flest sæti á þingi. Hann hefur lengi barist fyrir hertri innflytjendastefnu. Flokkurinn rökstyður tillögu sína meðal annars með því að mannfjöldahámarkið sé gott fyrir umhverfið, náttúruauðlindir, innviði og velferðarkerfið.

Gagnrýnendur tillögunnar benda á að innflytjendur reiði sig á erlent vinnuafl í ýmsum geirum, sérstaklega á sjúkrahúsum, í ferðaþjónustu, byggingarvinnu og háskólum.

Þjóðaratkvæðagreiðslur eru tíðar í Sviss þar sem þröskuldur fyrir því að þær séu haldnar eru töluvert lægri en í flestum öðrum ríkjum.

