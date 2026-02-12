Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Kjartan Kjartansson skrifar 12. febrúar 2026 15:21 Veggspjald frá Svissneska þjóðarflokknum um innflytjendamál í Lausanne árið 2020. Á myndinni stendur „.það er of þröngt um okkur“ yfir teikningu af svissneskum borgurum umkringdum fólki í litum Evrópusambandsins. AP/Laurent Gillieron/Keystone Svisslendingar greiða atkvæði um það í sumar hvort setja eigi hámark á hversu margir þeir mega vera. Verði tillaga stærsta flokks landsins að veruleika mega landsmenn ekki verða fleiri en tíu milljónir um miðja öldina. Tilgangurinn er að fækka innflytjendum. Staðfest var í gær að nógu margar undirskriftir hefðu safnast til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla yrði haldin um tillögu Svissneska þjóðarflokksins 14. júní. Íbúar Sviss voru 9,1 milljón manna á seinni hluta síðasta árs. Tæpur þriðjungur þeirra var fólk sem fæddist utan Sviss, flestir þeirra í löndum Evrópusambandsins. Tillagan felur í sér að ef mannfjöldinn nær 9,5 milljón geti ríkisstjórnin sett strangari kröfur um hælisveitingar, fjölskyldusameiningar, útgáfu dvalarleyfa og reynt að endursemja um alþjóðlega sáttmála. Svissneski þjóðarflokkurinn (SVP) er stærsti hægriflokkur Sviss og með flest sæti á þingi. Hann hefur lengi barist fyrir hertri innflytjendastefnu. Flokkurinn rökstyður tillögu sína meðal annars með því að mannfjöldahámarkið sé gott fyrir umhverfið, náttúruauðlindir, innviði og velferðarkerfið. Gagnrýnendur tillögunnar benda á að innflytjendur reiði sig á erlent vinnuafl í ýmsum geirum, sérstaklega á sjúkrahúsum, í ferðaþjónustu, byggingarvinnu og háskólum. Þjóðaratkvæðagreiðslur eru tíðar í Sviss þar sem þröskuldur fyrir því að þær séu haldnar eru töluvert lægri en í flestum öðrum ríkjum. Sviss Innflytjendamál Mest lesið Viðbrögð Ölmu mikil vonbrigði Innlent Segir Jóhann Pál genginn í Epstein-björg Innlent Vegkaflinn þar sem banaslysið varð ekki talinn mjög illa farinn Innlent Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Erlent Blikkuðu í klukkustundir vegna skaddaðs jarðstrengs Innlent Fékk „hjálp“ frá heilbrigðiseftirlitinu til að velja sig sjálfa Innlent Hart var barist um kjörbréf en línur á milli fylkinga ekki eins ljósar og áður Innlent Vísa í nafnið á fyrsta golfvelli Reykvíkinga við val á nýju götunafni Innlent Upplausn á Vopnafirði: Starfslok sveitarstjórans, oddviti hættir og rifist á fundum Innlent Átta ára dómur Sigurðar Ragnars staðfestur Innlent Fleiri fréttir Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um þak á íbúafjölda landsins Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Fulltrúadeildin samþykkir að fella niður tolla Trump gegn Kanada Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina „Þjóðin syrgir með ykkur“ Leitarheimild byggði á löngu afsönnuðum ásökunum um svindl Opna aftur á flugumferð í El Paso eftir drónaflug frá Mexíkó Opnar sig í nýrri bók: „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu“ Íri í haldi ICE óttast um líf sitt Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Tíu látnir í skotárás á skóla í Kanada Nafngreindi sex mögulega samverkamenn Epstein á þinginu Trump hafi vitað meira en hann viðurkenndi: „Allir vita hvað hann hefur verið að gera“ FBI birtir myndir af grímuklæddum manni við heimili Guthrie Macron segir Evrópumönnum að hrista af sér slenið Undirbúa nýja innrás til að afvopna Hamas Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Sjá meira