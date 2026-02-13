„Tottenham er ekki stór klúbbur“

Ange Postecoglou hefur gagnrýnt leikmannakaupastefnu enska fótboltafélagsins Tottenham og haldið því fram að fyrrverandi félag hans sé „ekki stórt félag“ í kjölfar brottreksturs Thomas Frank.
Frank, sem tók við af Postecoglou sem aðalþjálfari síðasta sumar, var rekinn í gær en Spurs er fimm stigum fyrir ofan fallsæti ensku úrvalsdeildarinnar.
Í hlaðvarpsþættinum Stick to Football á The Overlap hrósaði Ástralinn „ótrúlegri“ aðstöðu félagsins en sagði að fjárhagslegar takmarkanir hefðu komið í veg fyrir að þeir gætu keypt helstu skotmörk hans, svo sem Pedro Neto, Bryan Mbeumo, Antoine Semenyo og Marc Guehi, árið 2024.
„Þegar þú horfir á útgjöld þeirra og sérstaklega launaskipulag þeirra, þá eru þeir ekki stórt félag. Ég sá það því þegar við vorum að reyna að kaupa leikmenn vorum við ekki á markaðnum fyrir þá leikmenn,“ sagði Ange Postecoglou.
Portúgalski framherjinn Neto gekk til liðs við Chelsea fyrir 54 milljónir punda árið 2024, Mbeumo fór til Manchester United fyrir 65 milljónir punda síðasta sumar, á meðan Semenyo og Guehi fóru til Manchester City fyrir samtals 85 milljónir punda í síðasta mánuði.
Postecoglou stýrði Spurs í fimmta sæti ensku úrvalsdeildarinnar á sínu fyrsta tímabili en var rekinn eftir að liðið endaði í 17. sæti á næsta tímabili. Hann batt þó enda á 17 ára bið félagsins eftir titli með því að vinna Evrópudeildina árið 2025.
„Ég held að þeir hafi ekki gert sér grein fyrir því að til að vinna þarftu að taka áhættu. Mér fannst eins og Tottenham sem félag væri að segja: ‚Við erum eitt af stóru liðunum‘, en raunveruleikinn er sá að ég held að þau séu það ekki,“ sagði Postecoglou.
Frá því að Mauricio Pochettino hætti árið 2019 hefur Spurs haft fimm mismunandi stjóra.
Jose Mourinho stýrði liðinu á árunum 2019 til 2021 en var rekinn aðeins dögum fyrir úrslitaleik Carabao-bikarsins gegn Manchester City.
Starfstími Nuno Espirito Santo stóð aðeins yfir í fjóra mánuði, á meðan Antonio Conte gagnrýndi stjórn félagsins og kallaði leikmenn sína „sjálfselska“ áður en hann var rekinn eftir sextán mánuði í starfi.
Eftirmaður hans, Postecoglou, var rekinn síðasta sumar, á meðan Frank entist innan við ár af þriggja ára samningi sínum.
Postecoglou, sem var rekinn frá Nottingham Forest eftir aðeins 39 daga í starfi fyrr á þessu tímabili, efaðist um að Frank hefði vitað hvernig hlutirnir myndu ganga fyrir sig þegar hann þáði starfið.
„Þú veist að hann getur ekki verið eina vandamálið hjá félaginu,“ sagði hinn 59 ára gamli stjóri.