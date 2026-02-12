Fótbolti

Tuchel sagður ætla að fram­lengja samning sinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Thomas Tuchel ræðir hér málin við Jude Bellingham en samband þeirra hefur verið svolítið stormasamt.
Thomas Tuchel ræðir hér málin við Jude Bellingham en samband þeirra hefur verið svolítið stormasamt. Getty/Eddie Keogh

Þjóðverjinn Thomas Tuchel mun framlengja samning sinn sem landsliðsþjálfari Englands til og með Evrópumótsins 2028.

Þjóðverjinn tók við stjórnartaumunum í janúar 2025 með samning sem gildir fram að heimsmeistaramótinu í sumar.

BBC Sport hefur heimildir fyrir því að hann líti á það sem fágætt tækifæri að stýra Englandi á heimavelli á EM og sé í þann mund að skuldbinda sig til tveggja ára til viðbótar.

Lokakeppni Evrópumótsins 2028 verður haldin á Englandi, í Wales, Skotlandi og Írlandi.

Enska knattspyrnusambandið vill fyrir sitt leyti tryggja samfellu og eyða vangaveltum um framtíð Tuchels fyrir heimsmeistaramótið.

Hinn 52 ára gamli þjálfari hefur verið sterklega orðaður við Manchester United, þar sem Michael Carrick er við stjórnvölinn út tímabilið.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hann er talinn líklegur stjóri á Old Trafford og Tuchel er sagður hafa fundað með Sir Jim Ratcliffe, meðeiganda United, í Frakklandi árið 2024 þegar félagið íhugaði að skipta Erik ten Hag út.

Í nóvember sagði Tuchel hins vegar að enska landsliðsstarfið hefði „endurnært“ hann og að hann væri opinn fyrir því að framlengja tíma sinn í starfi, eftir að hafa upphaflega verið drifkrafturinn á bak við að skrifa undir 18 mánaða samning.

„Ég veit af margra ára reynslu í atvinnumennsku og félagsliðabolta hvað gleður mig og hvað dregur fram það besta í mér,“ sagði hann.

„Ég elska að vinna með leikmönnunum og vera nálægt ensku úrvalsdeildinni. Ég veit líka hversu mikinn stuðning og traust ég hef.

„Það var ég sem þrýsti á um stuttan samning, til að einfalda málið og fara á heimsmeistaramótið, því ég var ekki fyllilega meðvitaður um starfið og hvað þyrfti og hvernig mér myndi líða í því.“

Tuchel stýrði Englandi til átta sigra í átta leikjum í undankeppni HM og liðið mun leika gegn Króatíu, Gana og Panama í riðli sínum á lokamótinu.

EM 2028 í fótbolta HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið