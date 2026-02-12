Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 12. febrúar 2026 10:24 Thomas Tuchel ræðir hér málin við Jude Bellingham en samband þeirra hefur verið svolítið stormasamt. Getty/Eddie Keogh Þjóðverjinn Thomas Tuchel mun framlengja samning sinn sem landsliðsþjálfari Englands til og með Evrópumótsins 2028. Þjóðverjinn tók við stjórnartaumunum í janúar 2025 með samning sem gildir fram að heimsmeistaramótinu í sumar. BBC Sport hefur heimildir fyrir því að hann líti á það sem fágætt tækifæri að stýra Englandi á heimavelli á EM og sé í þann mund að skuldbinda sig til tveggja ára til viðbótar. Lokakeppni Evrópumótsins 2028 verður haldin á Englandi, í Wales, Skotlandi og Írlandi. Enska knattspyrnusambandið vill fyrir sitt leyti tryggja samfellu og eyða vangaveltum um framtíð Tuchels fyrir heimsmeistaramótið. Hinn 52 ára gamli þjálfari hefur verið sterklega orðaður við Manchester United, þar sem Michael Carrick er við stjórnvölinn út tímabilið. Þetta er ekki í fyrsta sinn sem hann er talinn líklegur stjóri á Old Trafford og Tuchel er sagður hafa fundað með Sir Jim Ratcliffe, meðeiganda United, í Frakklandi árið 2024 þegar félagið íhugaði að skipta Erik ten Hag út. Í nóvember sagði Tuchel hins vegar að enska landsliðsstarfið hefði „endurnært“ hann og að hann væri opinn fyrir því að framlengja tíma sinn í starfi, eftir að hafa upphaflega verið drifkrafturinn á bak við að skrifa undir 18 mánaða samning. „Ég veit af margra ára reynslu í atvinnumennsku og félagsliðabolta hvað gleður mig og hvað dregur fram það besta í mér,“ sagði hann. „Ég elska að vinna með leikmönnunum og vera nálægt ensku úrvalsdeildinni. Ég veit líka hversu mikinn stuðning og traust ég hef. „Það var ég sem þrýsti á um stuttan samning, til að einfalda málið og fara á heimsmeistaramótið, því ég var ekki fyllilega meðvitaður um starfið og hvað þyrfti og hvernig mér myndi líða í því.“ Tuchel stýrði Englandi til átta sigra í átta leikjum í undankeppni HM og liðið mun leika gegn Króatíu, Gana og Panama í riðli sínum á lokamótinu. 🚨🏴 BREAKING: Thomas Tuchel signs new deal as England head coach until June 2028.“I am very happy and proud to extend my time with England. It is no secret to anyone that I have loved every minute so far of working with my players and coaches, and I cannot wait to lead them to… pic.twitter.com/xopHG2CGU0— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 12, 2026 EM 2028 í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Enski boltinn Hent út af ÓL vegna hjálmsins Sport Ólympíumeistarinn sem fer eigin leiðir og keppir undir söng Laufeyjar Sport Vonn á batavegi eftir þriðju aðgerðina Sport Stal kreditkorti liðsfélaga og fagnaði gulli fyrir framan hana Sport „Ólympíuverðlaununum var stolið frá mér“ Sport Sturla bað allt liðið afsökunar í kvöldverði Sport Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Fótbolti Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Shabazz á Krókinn Körfubolti Fleiri fréttir Tuchel sagður ætla að framlengja samning sinn Sjáðu sigurmark Liverpool, markaveislu City í fyrri og tvö sjálfsmörk sem réðu öllu Hetjan Tómas þyrfti aldrei að greiða fyrir öl: „Ég drekk ekki“ Nottingham Forest rak stjórann í þriðja sinn á leiktíðinni Forsætisráðherra og fleiri krefjast afsökunarbeiðni frá eiganda Man. United Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina Guðrún gerði sér góða ferð til Portúgal Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Sjá meira