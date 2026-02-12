Manchester City, Aston Villa og Liverpool fögnuðu öll sigri í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi og nú má sjá mörkin úr leikjunum hér inni á Vísi. Burnley vann líka ótrúlegan endurkomusigur þar sem fimm mörk voru skoruð í fyrri hálfleiknum.
Mörk frá Antoine Semenyo, Nico O'Reilly og Erling Haaland í fyrri hálfleik tryggðu Manchester City öruggan 3-0 sigur á Fulham.
Virgil van Dijk skoraði eina markið þegar Liverpool vann 1-0 útisigur á Sunderland en sigurmarkið kom með skalla eftir hornspyrnu frá Mohamed Salah.
Sjálfsmark Jack Hinshelwood hjá Brighton & Hove Albion færði Aston Villa 1-0 sigur á Villa Park.
Norðmaðurinn Jörgen Strand Larsen kom Crystal Palace í 2-0 á móti Burnley eftir 33 mínútur en gestirnir snéru leiknum við með þremur mörkum fyrir hálfleik. Mörkin skoruðu þeir Hannibal Mejbri og Jaidon Anthony en sigurmark Burnley var sjálfsmark.
Það voru því tvö sjálfsmörk sem færðu liðum mikilvægan sigur í ensku úrvalsdeildinni í gærkvöldi en hér fyrir ofan og neðan má sjá öll mörkin frá því í gær.