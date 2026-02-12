Neymar gaf sonum Messi Santos-treyju

Santos deildi með stolti ljósmynd af Lionel Messi og tveimur sonum hans þar sem þeir halda á hinni goðsagnakenndu treyju númer 10 frá brasilíska félaginu, sem Neymar klæðist nú.
Treyjurnar voru gjöf frá Neymar til fyrrverandi liðsfélaga síns hjá Barcelona og Paris Saint-Germain.
Pelé klæddist treyju númer tíu á sínum tíma hjá Santos.
Lionel Messi og Neymar eru enn vinir eftir að hafa spilað saman hjá Barcelona og Paris Saint-Germain.
Santos skrifaði á miðla sína: „Frá Neymar Jr. til Lionels Messi. Frá prinsinum til snillingsins. Hin heilaga treyja, af ómældu verðgildi, með númerinu sem konungurinn gerði ódauðlegt. 10 fyrir Neymar. 10 fyrir Messi. 10 fyrir Pelé. Óendanleg arfleifð í sögu fótboltans.
„Kveðjur frá Vila Belmiro, Lionel Messi!“
Neymar, sem áritaði treyjurnar fyrir Thiago og Mateo Messi með skilaboðum, deildi einnig myndinni á Instagram-síðu sinni.
Messi, 38 ára, og Neymar, 34 ára, hafa haldist góðir vinir síðan þeir spiluðu saman í fjögur tímabil hjá Barça og tvö ár til viðbótar hjá PSG.
Báðir leikmenn yfirgáfu PSG árið 2023. Fyrirliði Argentínu gekk til liðs við MLS-félagið Inter Miami og Neymar fór til Al Hilal í Sádi-Arabíu.
Neymar sneri aftur til Santos fyrir þrettán mánuðum og vonast til að ná sínu besta formi til að spila fyrir Brasilíu á heimsmeistaramótinu.“
