Fótbolti

ICE-sveitin verður í lykil­hlut­verki í öryggis­gæslu á HM í Banda­ríkjunum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Vopnaður og grímuklæddur meðlimur ICE-sveitarinnar sést hér á ferðinni í Minneapolis. Þessir sérsveitarmenn verða áberandi á HM í sumar.
Vopnaður og grímuklæddur meðlimur ICE-sveitarinnar sést hér á ferðinni í Minneapolis. Þessir sérsveitarmenn verða áberandi á HM í sumar. Getty/Stephen Maturen

Starfandi yfirmaður bandarísku útlendinga- og tollgæslunnar í Bandaríkjunum, þekkt undir nafninu ICE, sagði þingnefnd að stofnunin væri í lykilhlutverki í heildaröryggisgæslu heimsmeistaramótsins þegar hann var spurður hvort hann myndi gera hlé á aðgerðum vegna mótsins í sumar.

Todd Lyons og aðrir háttsettir embættismenn voru yfirheyrðir af þingmönnum í heimavarnarmálanefnd fulltrúadeildarinnar eftir að starfsmenn ICE skutu tvo bandaríska ríkisborgara til bana í Minneapolis sem hluti af hertum aðgerðum Donalds Trump Bandaríkjaforseta í innflytjendamálum.

Dauði Alex Pretti og Renee Good olli mikilli reiði víðs vegar um landið.

Þingmaðurinn Nellie Pou, sem er fulltrúi níunda kjördæmis New Jersey, þar sem MetLife-leikvangurinn er staðsettur og úrslitaleikur heimsmeistaramótsins verður spilaður, spurði Lyons hvort ICE myndi skuldbinda sig til að gera hlé á aðgerðum í kringum leiki og aðra viðburði á vegum FIFA.

Hún hélt því fram að traust gesta væri „að hrynja og stofna heimsmeistaramótinu í hættu“. Breska ríkisútvarpið segir frá.

Lyons svaraði með því að fullyrða að ICE væri „staðráðið í að tryggja öryggi þessarar aðgerðar og við erum staðráðin í að tryggja öryggi allra þátttakenda okkar sem og gesta.“

Óttast að verða ranglega fangelsaðir

Pou sagði: „Gerir þú þér grein fyrir því að ef [stuðningsmenn] óttast að verða ranglega fangelsaðir, ranglega teknir afsíðis, að það muni skaða allt þetta ferli?“

„Já, frú, og ICE er staðráðið í að tryggja að allir sem heimsækja aðstöðuna muni upplifa öruggan og tryggan viðburð,“ svaraði Lyons.

Bæði Good og Pretti, sem voru bandarískir ríkisborgarar, voru skotin mörgum sinnum í aðgerðum lögreglunnar.

Dauði þeirra – og víðtækari aðgerðir ICE – ollu reiði í Minneapolis þar sem um 3.000 lögreglumenn voru sendir á vettvang að fyrirmælum Trumps til að taka hart á ólöglegum innflytjendum.

Sumir þessara lögreglumanna hafa síðan yfirgefið borgina.

Miklar áhyggjur

Í síðasta mánuði sagði stuðningsmannahópurinn Football Supporters Europe (FSE) við BBC Sport að hann hefði „miklar áhyggjur af áframhaldandi hervæðingu lögregluliðs í Bandaríkjunum“ fyrir heimsmeistaramótið í Norður-Ameríku í sumar.

Evrópski demókrataflokkurinn (EDP) sagði einnig að hann gæti beðið knattspyrnusambönd að íhuga að draga sig úr mótinu ef öryggisábyrgðir fást ekki.

FIFA hefur sagt að öryggi og velferð stuðningsmanna og þátttakenda sé „forgangsatriði“ og bætti við að sambandið ynni náið með yfirvöldum á hverjum stað „við að skipuleggja, samræma og framkvæma alhliða öryggisráðstafanir fyrir mótið“.

Bandaríkin eiga að halda 78 leiki í 11 borgum en meðgestgjafarnir Kanada og Mexíkó halda 13 leiki hvor þjóð.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið